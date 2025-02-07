Первая победа на сборах. ЛНЗ забил четыре мяча Ольборгу

ЛНЗ ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником черкасского клуба стал датский «Ольборг».

В чемпионате Дании «Ольборг» идет на девятом месте. В активе команды 17 очков после 17 матчей (4 победы, 5 ничьих и 8 поражений).

В пятницу, 7 февраля состоялся спарринг ЛНЗ против клуба «Ольборг». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды Романа Григорчука. Голами за ЛНЗ отличились Мухаррем Яшари, Илья Путря, Молло Бессала, Францис Момо. Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 8 февраля против норвежского клуба «Одд».

Товарищеский матч. 7 февраля. Испания

ЛНЗ (Украина) – «Ольборг» (Дания) – 4:2

Голы: Яшари (3), Путря (24), Молло (46), Момо (85) – Яссон (51), Меллер (53).

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Кушниренко (Танковский, 65), Яшари (Авагимян, 65), Тилль, Топалов (Пасич, 46), Молло (Наумец, 87), Момо (Халайла, 87).