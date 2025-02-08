ЛНЗ – Ольборг – 4:2. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Команда Романа Григорчука одержала первую победу в 2025 году
ЛНЗ к продолжению сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником черкасского клуба стал датский «Ольборг».
В пятницу, 7 февраля состоялся спарринг ЛНЗ против клуба «Ольборг». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды Романа Григорчука. Голами за ЛНЗ отличились Мухаррем Яшари, Илья Путря, Молло Бессала, Францис Момо.
Товарищеский матч. 7 февраля. Испания
ЛНЗ (Украина) – «Ольборг» (Дания) – 4:2
Голы: Яшари (3), Путря (24), Молло (46), Момо (85) – Яссон (51), Меллер (53).
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Кушниренко (Танковский, 65), Яшари (Авагимян, 65), Тилль, Топалов (Пасич, 46), Молло (Наумец, 87), Момо (Халайла, 87).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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