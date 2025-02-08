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  4. ЛНЗ – Ольборг – 4:2. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 11:34 |
168
0

ЛНЗ – Ольборг – 4:2. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор матча

Команда Романа Григорчука одержала первую победу в 2025 году

08 февраля 2025, 11:34 |
168
0
ЛНЗ – Ольборг – 4:2. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

ЛНЗ к продолжению сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником черкасского клуба стал датский «Ольборг».

В пятницу, 7 февраля состоялся спарринг ЛНЗ против клуба «Ольборг». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды Романа Григорчука. Голами за ЛНЗ отличились Мухаррем Яшари, Илья Путря, Молло Бессала, Францис Момо.

Товарищеский матч. 7 февраля. Испания

ЛНЗ (Украина) – «Ольборг» (Дания) – 4:2

Голы: Яшари (3), Путря (24), Молло (46), Момо (85) – Яссон (51), Меллер (53).

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Кушниренко (Танковский, 65), Яшари (Авагимян, 65), Тилль, Топалов (Пасич, 46), Молло (Наумец, 87), Момо (Халайла, 87).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК ЛНЗ
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