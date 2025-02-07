ЛНЗ проводит спарринг с Ольборгом. Стартовые составы

ЛНЗ ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником черкасского клуба стал датский «Ольборг».

В чемпионате Дании «Ольборг» идет на девятом месте. В активе команды 17 очков после 17 матчей (4 победы, 5 ничьих и 8 поражений). Чемпионат Дании возобновится 14 февраля.

Следующий контрольный матч подопечные Романа Григорчука сыграют 8 февраля. Соперником станет норвежский клуб «Одд».

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ назвали главную проблему трансферного окна в Украине.