Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 11:42 |
206
0
ЛНЗ проводит спарринг с Ольборгом. Стартовые составы
Команда Романа Григорчука играет контрольный матч на сборах
07 февраля 2025, 11:42 |
206
0
ЛНЗ ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником черкасского клуба стал датский «Ольборг».
В чемпионате Дании «Ольборг» идет на девятом месте. В активе команды 17 очков после 17 матчей (4 победы, 5 ничьих и 8 поражений). Чемпионат Дании возобновится 14 февраля.
Следующий контрольный матч подопечные Романа Григорчука сыграют 8 февраля. Соперником станет норвежский клуб «Одд».
Ранее сообщалось, что в ЛНЗ назвали главную проблему трансферного окна в Украине.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2025, 17:20 3
Франческо Грациани недоволен работой Ромы на трансферном рынке
Футбол | 07 февраля 2025, 12:44 0
Поединок состоится 7 февраля в 22:00 по Киеву
Футбол | 07.02.2025, 07:48
Футбол | 07.02.2025, 10:51
Другие виды | 06.02.2025, 20:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2025, 08:35 2
05.02.2025, 19:24 1
05.02.2025, 11:38
06.02.2025, 09:59 32
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
05.02.2025, 22:01 15
05.02.2025, 22:42 4