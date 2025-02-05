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  4. В ЛНЗ назвали главную проблему трансферного окна в Украине
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 10:19 |
262
0

В ЛНЗ назвали главную проблему трансферного окна в Украине

Андрей Колесник заявил, что трудно зарегистрировать легионеров

05 февраля 2025, 10:19 |
262
0
В ЛНЗ назвали главную проблему трансферного окна в Украине
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, о главных минусах трансферного окна в Украине. Функционер заявил, что сложно заявить легионеров.

– Насколько бюрократические аспекты мешают трансферам?

– Они сбивают ритм. Мы подписываем иностранных игроков не столь быстро, как хотелось бы. К примеру, игрок нужен летом в трансферное окно, мы могли бы привезти его за два дня, но должны ждать две недели оформления визы. Это происходит почти с каждым иностранным игроком. Поэтому теряем минимум две недели на подготовку. Это одна из ключевых проблем трансферного рынка в Украине.

Ранее Роман Григорчук рассказал, почему решил присоединиться именно к ЛНЗ.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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