В ЛНЗ назвали главную проблему трансферного окна в Украине

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, о главных минусах трансферного окна в Украине. Функционер заявил, что сложно заявить легионеров.

– Насколько бюрократические аспекты мешают трансферам?

– Они сбивают ритм. Мы подписываем иностранных игроков не столь быстро, как хотелось бы. К примеру, игрок нужен летом в трансферное окно, мы могли бы привезти его за два дня, но должны ждать две недели оформления визы. Это происходит почти с каждым иностранным игроком. Поэтому теряем минимум две недели на подготовку. Это одна из ключевых проблем трансферного рынка в Украине.

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