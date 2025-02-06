Кривбасс проводит спарринг с Эребру. Стартовые составы

«Кривбасс» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником команды Юрия Вернидуба стал клуб «Эребру» из Швеции.

«Эребру» выступает во втором по силе дивизионе Швеции. И демонстрирует стабильные результаты. В 2023 и 2024 годах команда заканчивала чемпионат на 11-м месте среди 16 участников. В прошлом сезоне «Эребру» набрал 39 очков в 30 матчах (10 побед, 9 ничьих и 11 поражений).

На этих сборах «Кривбасс» уже встречался с представителем Швеции. Подопечные Вернидуба проиграли «Кальмару» со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» заинтересовался защитником «Муры».