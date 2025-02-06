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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 15:17 | Обновлено 06 февраля 2025, 15:18
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0

Кривбасс проводит спарринг с Эребру. Стартовые составы

Криворожский клуб играет четвертый контрольный матч на сборах

06 февраля 2025, 15:17 | Обновлено 06 февраля 2025, 15:18
95
0
Кривбасс проводит спарринг с Эребру. Стартовые составы
ФК Кривбасс

«Кривбасс» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником команды Юрия Вернидуба стал клуб «Эребру» из Швеции.

«Эребру» выступает во втором по силе дивизионе Швеции. И демонстрирует стабильные результаты. В 2023 и 2024 годах команда заканчивала чемпионат на 11-м месте среди 16 участников. В прошлом сезоне «Эребру» набрал 39 очков в 30 матчах (10 побед, 9 ничьих и 11 поражений).

На этих сборах «Кривбасс» уже встречался с представителем Швеции. Подопечные Вернидуба проиграли «Кальмару» со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» заинтересовался защитником «Муры».

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Кривбасс Кривой Рог Эребру контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы Юрий Вернидуб
Сергей Турчак Источник: Instagram
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