Кривбасс – Эребру – 2:1. Два гола Кожушко. Видео голов и обзор матча

Криворожский «Кривбасс» подготовку ко второй части сезона проходит в Испании. Очередным соперником команды Юрия Вернидуба контрольных матчах стал шведский клуб «Эребру».

На 8 минуте Ярослав Шевченко не попал в створ ворот с неплохой позиции. А уже на 12-й минуте «Кривбассу» удалось открыть счет. Бакари Конате поборолся за мяч и вывел на ударную позицию Олега Кожушко – 0:1. Правда, уже через пять минут сопернику удалось забить в ответ.

Гамсе Шагаксле переиграл один в один молодого Алексея Пличко, и реализовал выход один на один. «Кривбасс» продолжил атаковать и в середине тайма Кожушко заработал пенальти. У Мендозы был шанс забить дебютный гол за «Кривбасс», но он проиграл дуэль Рунгайму – вратарь «Эребру» парировал мяч.

«Кривбасс» усилиями Кожушко снова вышел вперед. На 45 минуте Олег использовал ошибку защитника, обыграл Рунгайма и с острого угла забил свой второй мяч в игре.

Товарищеский матч. 6 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. Стадион «Пинатар Арена»

«Эребру» (Эребру, Швеция) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 1:2

Голы: Гамсе Шагаксле, 17 – Олег Кожушко, 12, 45.

«Эребру» (стартовый состав): 30. Бастер Рунгайм, 2. Алай Гасем, 4. Эрик Маккью, 16. Гампус Седердстрем, 5. Эспер Модиг, 14. Гамсе Шагаксле, 20. Чарли Свартлинг, 7. Ерік Андерссон, 18. Ерман Храстовина, 17. Калле Хольмберг (к), 9. Антонио Якуб.

Запасные: 1. Мальте Польсон, 3. Оскар Как, 8. Александар Азизович, 10. Себастьян Типура, 12. Теодор Гансемон, 21. Линус Алперуд, 22. Лукас Шлимон, 27. Херман Брун.

«Кривбасс» (Кривой Рог): Андрей Клищук (к) (Владимир Маханьков, 60), Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 60), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 60), Владимир Виливальд (Александр Романчук, 60; Денис Кузык, 79); Алексей Пличко, Иван Дибанго, 60), Максим Задерака (Александр Каменский, 46), Максим Лунев (Маттео Аморозо, 60), Юрий Вакулко (Хрвое Илич, 60), Ярослав Шевченко (Егор Твердохлеб, 46), Глейкер Мендоза (Ноа Ндомбази, 46), Олег Кожушко (Назар Попов, 60).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча