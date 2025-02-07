Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Эребру – 2:1. Два гола Кожушко. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 13:18 |
58
0

Кривбасс – Эребру – 2:1. Два гола Кожушко. Видео голов и обзор матча

Криворожский клуб сыграл четвертый контрольный матч на сборах

07 февраля 2025, 13:18 |
58
0
Кривбасс – Эребру – 2:1. Два гола Кожушко. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подготовку ко второй части сезона проходит в Испании. Очередным соперником команды Юрия Вернидуба контрольных матчах стал шведский клуб «Эребру».

На 8 минуте Ярослав Шевченко не попал в створ ворот с неплохой позиции. А уже на 12-й минуте «Кривбассу» удалось открыть счет. Бакари Конате поборолся за мяч и вывел на ударную позицию Олега Кожушко – 0:1. Правда, уже через пять минут сопернику удалось забить в ответ.

Гамсе Шагаксле переиграл один в один молодого Алексея Пличко, и реализовал выход один на один. «Кривбасс» продолжил атаковать и в середине тайма Кожушко заработал пенальти. У Мендозы был шанс забить дебютный гол за «Кривбасс», но он проиграл дуэль Рунгайму – вратарь «Эребру» парировал мяч.

«Кривбасс» усилиями Кожушко снова вышел вперед. На 45 минуте Олег использовал ошибку защитника, обыграл Рунгайма и с острого угла забил свой второй мяч в игре.

Товарищеский матч. 6 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. Стадион «Пинатар Арена»

«Эребру» (Эребру, Швеция) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 1:2

Голы: Гамсе Шагаксле, 17 – Олег Кожушко, 12, 45.

«Эребру» (стартовый состав): 30. Бастер Рунгайм, 2. Алай Гасем, 4. Эрик Маккью, 16. Гампус Седердстрем, 5. Эспер Модиг, 14. Гамсе Шагаксле, 20. Чарли Свартлинг, 7. Ерік Андерссон, 18. Ерман Храстовина, 17. Калле Хольмберг (к), 9. Антонио Якуб.

Запасные: 1. Мальте Польсон, 3. Оскар Как, 8. Александар Азизович, 10. Себастьян Типура, 12. Теодор Гансемон, 21. Линус Алперуд, 22. Лукас Шлимон, 27. Херман Брун.

«Кривбасс» (Кривой Рог): Андрей Клищук (к) (Владимир Маханьков, 60), Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 60), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 60), Владимир Виливальд (Александр Романчук, 60; Денис Кузык, 79); Алексей Пличко, Иван Дибанго, 60), Максим Задерака (Александр Каменский, 46), Максим Лунев (Маттео Аморозо, 60), Юрий Вакулко (Хрвое Илич, 60), Ярослав Шевченко (Егор Твердохлеб, 46), Глейкер Мендоза (Ноа Ндомбази, 46), Олег Кожушко (Назар Попов, 60).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Оболонь проводит спарринг клубом Фастав Злин. Стартовые составы
Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – Амштеттен – 3:1. Дубль Климчука. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Эребру учебно-тренировочные сборы Олег Кожушко контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Бокс | 07 февраля 2025, 08:24 0
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»

Александр убежден, что Турки Аль-Шейх готов платить большие деньги

Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 07 февраля 2025, 12:15 0
Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 7 февраля в 21:30 по Киеву

После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
Футбол | 07.02.2025, 10:51
После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Футбол | 06.02.2025, 19:04
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07.02.2025, 08:51
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 1
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 24
Футбол
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
05.02.2025, 14:52 2
Бокс
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 6
Футбол
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем