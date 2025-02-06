Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Эребру» из Швеции.

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Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 16:00 в Pinatar Arena в городе San Pedro del Pinatar.

Кривбасс – Эребру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча