Украина. Премьер лига06 февраля 2025, 14:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:33
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Кривбасс – Эребру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
06 февраля 2025, 14:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:33
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Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Эребру» из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 16:00 в Pinatar Arena в городе San Pedro del Pinatar.
Кривбасс – Эребру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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