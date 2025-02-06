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Товарищеские матчи
Кривбасс
06.02.2025 16:00 - : -
Эребру
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 14:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:33
68
0

Кривбасс – Эребру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

06 февраля 2025, 14:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:33
68
0
Кривбасс – Эребру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Эребру» из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 16:00 в Pinatar Arena в городе San Pedro del Pinatar.

Кривбасс – Эребру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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