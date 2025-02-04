Кривбасс заинтересовался защитником Муры

Косоварский защитник словенской «Муры» Леард Садриу привлекает внимание «Кривбасса», сообщает «Бей-Беги».

По информации источника, украинский клуб интересуется 23-летним защитником сборной Косово, контракт которого со словенским клубом истекает через полгода. За футболистом также следят клубы из чемпионатов Хорватии, Польши и Турции.

В текущем сезоне Леард Садриу провел 18 матчей на клубном уровне и забил 1 гол. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее в «Кривбассе» рассказали, кого подпишут дальше.