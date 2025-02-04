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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:49
302
0

Кривбасс заинтересовался защитником Муры

Леард Садриу привлекает внимание украинского клуба

04 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:49
302
0
Кривбасс заинтересовался защитником Муры
ФК Мура. Леард Садриу

Косоварский защитник словенской «Муры» Леард Садриу привлекает внимание «Кривбасса», сообщает «Бей-Беги».

По информации источника, украинский клуб интересуется 23-летним защитником сборной Косово, контракт которого со словенским клубом истекает через полгода. За футболистом также следят клубы из чемпионатов Хорватии, Польши и Турции.

В текущем сезоне Леард Садриу провел 18 матчей на клубном уровне и забил 1 гол. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее в «Кривбассе» рассказали, кого подпишут дальше.

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Даниил Кирияка Источник: Бей-беги
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