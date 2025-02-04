Кривбасс заинтересовался защитником Муры
Леард Садриу привлекает внимание украинского клуба
Косоварский защитник словенской «Муры» Леард Садриу привлекает внимание «Кривбасса», сообщает «Бей-Беги».
По информации источника, украинский клуб интересуется 23-летним защитником сборной Косово, контракт которого со словенским клубом истекает через полгода. За футболистом также следят клубы из чемпионатов Хорватии, Польши и Турции.
В текущем сезоне Леард Садриу провел 18 матчей на клубном уровне и забил 1 гол. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
Ранее в «Кривбассе» рассказали, кого подпишут дальше.
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