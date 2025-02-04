После первого новичка. В Кривбассе рассказали, кого подпишут дальше
Клуб ищет защитника и двух хавбеков
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко после перехода первого зимнего новичка Глейкера Мендозы рассказал о том, кого клуб планирует подписать дальше.
«Мы ищем центрального левоногого защитника. Это наш приоритет. А также ищем новичков на две позиции в центре поля. Подписали вингера Мендозу – это аренда на год с опцией выкупа».
«Начали искать вингера после того, как команду покинул Жан По», – сказал Баенко.
Ранее сообщалось, что у клуба возникли проблемы подписанием новичков из-за нежелания игроков ехать в Кривой Рог.
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