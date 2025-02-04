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  4. После первого новичка. В Кривбассе рассказали, кого подпишут дальше
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 17:28 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:29
315
0

После первого новичка. В Кривбассе рассказали, кого подпишут дальше

Клуб ищет защитника и двух хавбеков

04 февраля 2025, 17:28 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:29
315
0
После первого новичка. В Кривбассе рассказали, кого подпишут дальше
ФК Кривбасс

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко после перехода первого зимнего новичка Глейкера Мендозы рассказал о том, кого клуб планирует подписать дальше.

«Мы ищем центрального левоногого защитника. Это наш приоритет. А также ищем новичков на две позиции в центре поля. Подписали вингера Мендозу – это аренда на год с опцией выкупа».

«Начали искать вингера после того, как команду покинул Жан По», – сказал Баенко.

Ранее сообщалось, что у клуба возникли проблемы подписанием новичков из-за нежелания игроков ехать в Кривой Рог.

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Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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