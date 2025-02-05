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  4. «Им было сложно, потому что...» Гюнеш оценил игру Сикана и Зубкова в кубке
Турция
05 февраля 2025, 20:52 |
677
1

«Им было сложно, потому что...» Гюнеш оценил игру Сикана и Зубкова в кубке

Украинцы приняли участие в матче Кубка Турции

05 февраля 2025, 20:52 |
677
1
«Им было сложно, потому что...» Гюнеш оценил игру Сикана и Зубкова в кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

5 февраля состоялся матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграли «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок прошел на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени и закончилась с ничейным счетом 2:2. В матче приняли участие украинские футболисты – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Игру украинских футболистов в этом матче прокомментировал наставник «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.

«Зубков и Сикан неплохо сегодня сыграли. Однако всем игрокам команды было сложно, потому что было плохое состояние поля», – сказал Гюнеш.

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Шенол Гюнеш Трабзонспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Искендерунспор
Дмитрий Олейник Источник: Kuzey Ekspres
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Фанькин кот
Респект редакции сайта!👍 Наконец-то в ленте появилась Турция🇹🇷, где наших🇺🇦 пацанов всё больше и больше
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