«Им было сложно, потому что...» Гюнеш оценил игру Сикана и Зубкова в кубке
Украинцы приняли участие в матче Кубка Турции
5 февраля состоялся матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграли «Искендерунспор» и «Трабзонспор».
Поединок прошел на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени и закончилась с ничейным счетом 2:2. В матче приняли участие украинские футболисты – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
Игру украинских футболистов в этом матче прокомментировал наставник «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.
«Зубков и Сикан неплохо сегодня сыграли. Однако всем игрокам команды было сложно, потому что было плохое состояние поля», – сказал Гюнеш.
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