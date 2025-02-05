«Им было сложно, потому что...» Гюнеш оценил игру Сикана и Зубкова в кубке

5 февраля состоялся матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграли «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок прошел на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени и закончилась с ничейным счетом 2:2. В матче приняли участие украинские футболисты – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Игру украинских футболистов в этом матче прокомментировал наставник «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.

«Зубков и Сикан неплохо сегодня сыграли. Однако всем игрокам команды было сложно, потому что было плохое состояние поля», – сказал Гюнеш.