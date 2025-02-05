Дебют, гол и ассист украинцев. Трабзонспор сыграл вничью в матче кубка

5 февраля состоялся матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграли «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок прошел на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени и закончилась с ничейным счетом 2:2.

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Матч оказался очень насыщенным на события для украинских футболистов. Сначала в начале второго тайма на поле появился Александр Зубков, таким образом дебютировав за «Трабзонспор». Позже после его подачи с углового первый гол «Трабзонспора» в матче забил Арсений Батагов. Уже на 70-й минуте в протоколе отличился и Даниил Сикан, ассистировав на второй гол «Трабзонспора».

Кубок Турции. 2-раунд. 5 февраля

Искендерунспор – Трабзонспор – 2:2

Голы: Бешир, 27, 56 – Батагов, 50, Дестан, 70

Maç Sonucu



İskenderunspor’umuz: 2

Trabzonspor: 2 pic.twitter.com/wiNWjsOFmk — İskenderunspor (@iskenderunspor_) February 5, 2025

Турнирная таблица группы «Трабзонспора» в Кубке Турции: