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Турция
05 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:16
1669
0

Дебют, гол и ассист украинцев. Трабзонспор сыграл вничью в матче кубка

Команда Суперлиги не сумела обыграть «Искендерунспор»

05 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:16
1669
0
Дебют, гол и ассист украинцев. Трабзонспор сыграл вничью в матче кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

5 февраля состоялся матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграли «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок прошел на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени и закончилась с ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч оказался очень насыщенным на события для украинских футболистов. Сначала в начале второго тайма на поле появился Александр Зубков, таким образом дебютировав за «Трабзонспор». Позже после его подачи с углового первый гол «Трабзонспора» в матче забил Арсений Батагов. Уже на 70-й минуте в протоколе отличился и Даниил Сикан, ассистировав на второй гол «Трабзонспора».

Кубок Турции. 2-раунд. 5 февраля

Искендерунспор – Трабзонспор – 2:2

Голы: Бешир, 27, 56 – Батагов, 50, Дестан, 70

Турнирная таблица группы «Трабзонспора» в Кубке Турции:

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Трабзонспор Кубок Турции по футболу Даниил Сикан Искендерунспор Арсений Батагов Александр Зубков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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