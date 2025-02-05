Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинца в основе. Стартовый состав Трабзонспора на матч Кубка Турции
Турция
05 февраля 2025, 11:15 | Обновлено 05 февраля 2025, 11:17
429
0

Два украинца в основе. Стартовый состав Трабзонспора на матч Кубка Турции

Арсений Батагов и Даниил Сикан выйдут на поле с первых минут

05 февраля 2025, 11:15 | Обновлено 05 февраля 2025, 11:17
429
0
Два украинца в основе. Стартовый состав Трабзонспора на матч Кубка Турции
Instagram. ФК Трабзонспор

5 февраля состоится матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Начало встречи – в 12:00 по киевскому времени.

С первых минут в составе «Трабзонспора» на поле выйдут два украинца – защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан. Вингер Александр Зубков начнет матч на скамейке запасных.

В группе А после первого тура «Трабзонспор» набрал три балла и занимает первое место. Его соперник сыграл вничью в предыдущем туре и разместился на четвертой позиции.

По теме:
Тренер настаивает. Подробности возможного трансфера Шапаренко в Турцию
С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в Кубке Турции
Зубков перешел из Шахтера в Тразбзонспор. Главные цифры карьеры
Кубок Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Футбол | 04 февраля 2025, 11:35 5
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала

Андрей Лунин может сыграть в четвертьфинале Кубка Испании

Бывший динамовец рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет
Футбол | 05 февраля 2025, 10:08 0
Бывший динамовец рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет
Бывший динамовец рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет

Тренерский путь Зураба Очигавы начался в США

Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05.02.2025, 08:11
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Футзал | 04.02.2025, 20:27
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
Бокс | 04.02.2025, 16:27
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
03.02.2025, 13:23 1
Бокс
200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру
200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру
03.02.2025, 09:42
Футбол
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
03.02.2025, 21:33 1
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
04.02.2025, 18:35 5
Футбол
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
04.02.2025, 00:01 14
Бокс
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем