Два украинца в основе. Стартовый состав Трабзонспора на матч Кубка Турции

5 февраля состоится матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Начало встречи – в 12:00 по киевскому времени.

С первых минут в составе «Трабзонспора» на поле выйдут два украинца – защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан. Вингер Александр Зубков начнет матч на скамейке запасных.

В группе А после первого тура «Трабзонспор» набрал три балла и занимает первое место. Его соперник сыграл вничью в предыдущем туре и разместился на четвертой позиции.