ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое рез. действие за Трабзонспор
Украинский нападающий отличился ассистом
5 февраля проходит матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».
Поединок проходит на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени.
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На 70-й минуте «Трабзонспору» уже второй раз в матче удалось сравнять счет - голом отметился Энис Дестан, а ассистировал ему украинский нападающий Даниил Сикан. Экс-форвард «Шахтера» за счет дриблинга разобрался с соперником на фланге и выполнил точную подачу в штрафную площадь.
Ранее в этом же матче за «Трабзонспор» забил другой украинец - Арсений Батагов.
ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое результативное действие за Трабзонспор
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