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  4. ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое рез. действие за Трабзонспор
Турция
05 февраля 2025, 13:40 |
1190
3

ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое рез. действие за Трабзонспор

Украинский нападающий отличился ассистом

05 февраля 2025, 13:40 |
1190
3
ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое рез. действие за Трабзонспор
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

5 февраля проходит матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок проходит на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте «Трабзонспору» уже второй раз в матче удалось сравнять счет - голом отметился Энис Дестан, а ассистировал ему украинский нападающий Даниил Сикан. Экс-форвард «Шахтера» за счет дриблинга разобрался с соперником на фланге и выполнил точную подачу в штрафную площадь.

Ранее в этом же матче за «Трабзонспор» забил другой украинец - Арсений Батагов.

ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое результативное действие за Трабзонспор

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Трабзонспор Кубок Турции по футболу видео голов и обзор Искендерунспор Даниил Сикан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Катерина Монзуль
Реінкарнація Роналдіньо. Данило, так тримати .
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pricolist
Супердриблінг 
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