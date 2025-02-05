ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое рез. действие за Трабзонспор

5 февраля проходит матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок проходит на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени.

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На 70-й минуте «Трабзонспору» уже второй раз в матче удалось сравнять счет - голом отметился Энис Дестан, а ассистировал ему украинский нападающий Даниил Сикан. Экс-форвард «Шахтера» за счет дриблинга разобрался с соперником на фланге и выполнил точную подачу в штрафную площадь.

Ранее в этом же матче за «Трабзонспор» забил другой украинец - Арсений Батагов.

ВИДЕО. Супердриблинг. Сикан оформил первое результативное действие за Трабзонспор