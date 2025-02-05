5 февраля проходит матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок проходит на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени.

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На 50-й минуте счет во встрече сравнял украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов. Интересно, что одновременно с ним на поле находятся еще 2 представителя Украины: Даниил Сикан и Александр Зубков, который вышел на поле в начале второго тайма. Именно Зубков выполнил подачу с углового, которая привела к забитому мячу.

ВИДЕО. Гол от украинца. Трабзонспор сравнял счет в игре Кубка Турции