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Турция
05 февраля 2025, 13:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:22
870
3

ВИДЕО. Гол от украинца. Трабзонспор сравнял счет в игре Кубка Турции

Арсений Батагов отличился забитым мячом на 50-й минуте.

05 февраля 2025, 13:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:22
870
3
ВИДЕО. Гол от украинца. Трабзонспор сравнял счет в игре Кубка Турции
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

5 февраля проходит матч второго тура группового этапа Кубка Турции, в котором сыграют «Искендерунспор» и «Трабзонспор».

Поединок проходит на стадионе «Sariseki Fuat Tosyali». Встреча началась в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте счет во встрече сравнял украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов. Интересно, что одновременно с ним на поле находятся еще 2 представителя Украины: Даниил Сикан и Александр Зубков, который вышел на поле в начале второго тайма. Именно Зубков выполнил подачу с углового, которая привела к забитому мячу.

ВИДЕО. Гол от украинца. Трабзонспор сравнял счет в игре Кубка Турции

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
это благодаря Батагову Трабзон заинтересовался украинцами. Он там лидер команды.
за 2 млн купили очень хорошего игрока и решили скупиться еще.
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saltim
Команда 2 лиги дрючит Трабзонспор. Как то несерьезно
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