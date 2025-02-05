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  4. Левый Берег проводит спарринг с Самгурали. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 14:45 |
98
0

Левый Берег проводит спарринг с Самгурали. Стартовые составы

Киевский клуб играет второй контрольный матч на сборах

05 февраля 2025, 14:45 |
98
0
Левый Берег проводит спарринг с Самгурали. Стартовые составы
ФК Левый Берег

«Левый Берег» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Виталия Первака стал грузинский клуб «Самгурали».

В Грузии чемпионат проводится по системе «весна-осень». В прошлом чемпионате «Самгурали» занял 5 место. В 36 матчах команда набрала 44 очка (11 побед, 11 ничьих и 14 поражений).

«Самгурали» представляет 11-тысячный городок Цхалтубо. Тренирует команду Гиорги Челидзе. украинские болельщики могут его помнить по выступлениям за «Зарю» в 2007.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» просматривает нигерийского игрока, который не подошел «Ворскле».

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Левый Берег Киев Самгурали учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Левый берег
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