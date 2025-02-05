05.02.2025 15:00 – 81’ 1 : 1
Украина. Премьер лига05 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 15:24
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Левый Берег – Самгурали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
05 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 15:24
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Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет грузинский клуб «Самгурали».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 5 февраля в 15:00 в турецком Белеке.
Левый Берег – Самгурали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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