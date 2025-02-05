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Товарищеские матчи
Левый Берег
05.02.2025 15:00 – 81 1 : 1
Самгурали
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 15:24
220
0

Левый Берег – Самгурали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

05 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 15:24
220
0
Левый Берег – Самгурали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет грузинский клуб «Самгурали».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 5 февраля в 15:00 в турецком Белеке.

Левый Берег – Самгурали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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