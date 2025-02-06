Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Самгурали – 2:3. Пропустили в добавленное время. Видео голов
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 11:42 |
64
0

Левый Берег – Самгурали – 2:3. Пропустили в добавленное время. Видео голов

Команда Виталия Первака провела второй контрольный матч на сборах

06 февраля 2025, 11:42 |
64
0
Левый Берег – Самгурали – 2:3. Пропустили в добавленное время. Видео голов
ФК Левый Берег

«Левый Берег» сыграл контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал грузинский клуб «Самгурали».

В прошлом чемпионате Грузии «Самгурали» занял 5 место. В 36 матчах команда набрала 44 очка (11 побед, 11 ничьих и 14 поражений).

«Левый Берег» открыл счет на 35-й минуте матча. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре. Но после перерыва ситуация на поле изменилась не в пользу «Левого Берега» . В начале второго тайма Илия Ахвледиани сравнял счет, а в компенсированное время Гиорги Панцулая принес «Самгурали» победу.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

«Левый Берег» (Украина) – «Самгурали» (Грузия) – 1:2

Голы: Игрок на просмотре (35) – Ахвледиани (51), Панцулая (90+1).

«Левый Берег» (1-й тайм): Механив, ИНП (игрок на просмотре), Шаповал, Семенов, Астахов, М.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Синица, Кобзарь.

«Левый Берег» (2-й тайм): Караващенко, И.Когут, Сидней, Банада, Соколов, Косовский, Приходько, Галас, Войцеховский (Гереш, 81), Ризнык, Сухоручко.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
Лидер и соперник Динамо в ЛЕ. Шахтер проведет еще два спарринга
Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Самгурали
Сергей Турчак Источник: ФК Левый берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06 февраля 2025, 09:14 3
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»

«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса

Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Футбол | 06 февраля 2025, 10:24 0
Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании

Поединок состоится 6 февраля в 22:30 по Киеву

Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Футбол | 05.02.2025, 18:59
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке
Футбол | 06.02.2025, 07:23
«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке
«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Теннис | 05.02.2025, 11:26
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
04.02.2025, 18:35 5
Футбол
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
05.02.2025, 14:52 1
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 8
Бокс
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 20
Футбол
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
04.02.2025, 11:01 13
Футбол
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 23
Теннис
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
04.02.2025, 13:51 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем