Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили в добавленное время. Левый Берег проиграл Самгурали
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 17:28 | Обновлено 05 февраля 2025, 17:56
102
0

Пропустили в добавленное время. Левый Берег проиграл Самгурали

Киевский клуб провел второй контрольный матч на сборах

05 февраля 2025, 17:28 | Обновлено 05 февраля 2025, 17:56
102
0
Пропустили в добавленное время. Левый Берег проиграл Самгурали
ФК Левый Берег

«Левый Берег» сыграл контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Виталия Первака стал грузинский клуб «Самгурали».

Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В прошлом чемпионате «Самгурали» занял 5 место. В 36 матчах команда набрала 44 очка (11 побед, 11 ничьих и 14 поражений).

«Самгурали» – команда из 11-тысячного городка Цхалтубо. Тренирует команду Гиорги Челидзе. Украинские болельщики могут его помнить по выступлениям за «Зарю» в 2007.

«Левый Берег» открыл счет на 35-й минуте матча. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре. Но удержать победу представителю УПЛ не удалось. В начале второго тайма «Самгурали» сравнял счет, а в компенсированное время забил решающий мяч.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

«Левый Берег» (Украина) – «Самгурали» (Грузия) – 1:2

Голы: Игрок на просмотре (35) – Ахвледиани (51), Панцулая (90+1).

«Левый Берег» (1-й тайм): Механив, ИНП (игрок на просмотре), Шаповал, Семенов, Астахов, М.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Синица, Кобзарь.

«Левый Берег» (2-й тайм): Караващенко, И.Когут, Сидней, Банада, Соколов, Косовский, Приходько, Галас, Войцеховский (Гереш, 81), Ризнык, Сухоручко.

По теме:
Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Телохранитель Месси курьезно упал, пытаясь оградить Лео от фаната
Левый Берег – Самгурали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Самгурали
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда МЮ предупредил Аморима: «Так дальше продолжаться не может»
Футбол | 05 февраля 2025, 17:11 0
Легенда МЮ предупредил Аморима: «Так дальше продолжаться не может»
Легенда МЮ предупредил Аморима: «Так дальше продолжаться не может»

Невилл не ожидал таких плохих результатов

Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Футбол | 05 февраля 2025, 08:35 2
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником

Бразилец выделил легендарных центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини

Игорь ЖАБЧЕНКО: «В 90-е деньги мы забирали мешками»
Футбол | 05.02.2025, 10:05
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В 90-е деньги мы забирали мешками»
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В 90-е деньги мы забирали мешками»
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Футзал | 04.02.2025, 20:27
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05.02.2025, 08:11
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 21
Теннис
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 19
Футбол
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
04.02.2025, 13:51 17
Футбол
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
04.02.2025, 14:48 4
Футбол
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
04.02.2025, 00:01 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем