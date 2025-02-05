Пропустили в добавленное время. Левый Берег проиграл Самгурали

«Левый Берег» сыграл контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Виталия Первака стал грузинский клуб «Самгурали».

Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В прошлом чемпионате «Самгурали» занял 5 место. В 36 матчах команда набрала 44 очка (11 побед, 11 ничьих и 14 поражений).

«Самгурали» – команда из 11-тысячного городка Цхалтубо. Тренирует команду Гиорги Челидзе. Украинские болельщики могут его помнить по выступлениям за «Зарю» в 2007.

«Левый Берег» открыл счет на 35-й минуте матча. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре. Но удержать победу представителю УПЛ не удалось. В начале второго тайма «Самгурали» сравнял счет, а в компенсированное время забил решающий мяч.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

«Левый Берег» (Украина) – «Самгурали» (Грузия) – 1:2

Голы: Игрок на просмотре (35) – Ахвледиани (51), Панцулая (90+1).

«Левый Берег» (1-й тайм): Механив, ИНП (игрок на просмотре), Шаповал, Семенов, Астахов, М.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Синица, Кобзарь.

«Левый Берег» (2-й тайм): Караващенко, И.Когут, Сидней, Банада, Соколов, Косовский, Приходько, Галас, Войцеховский (Гереш, 81), Ризнык, Сухоручко.