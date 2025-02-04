Левый Берег просматривает нигерийского игрока, который не подошел Ворскле
Защитник Принс Эбенезер находится в статусе свободного агента с лета 2024 года
В киевском клубе «Левый Берег» проходит просмотр 23-летний нигерийский защитник Принс Эбенезер.
Нигерийский футболист находится в статусе свободного агента с лета 2024 года, напоминает Инсайд УПЛ.
Ранее сообщалось, что Эбенезер был на просмотре в «Ворскле», однако главный тренер Юрий Максимов решил не подписывать с ним контракт.
Последним европейским клубом игрока была болгарская «Арда», также он выступал за молдавский «Зимбру» и имел опыт в нескольких других европейских командах.
По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.
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