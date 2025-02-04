Левый Берег просматривает нигерийского игрока, который не подошел Ворскле

В киевском клубе «Левый Берег» проходит просмотр 23-летний нигерийский защитник Принс Эбенезер.

Нигерийский футболист находится в статусе свободного агента с лета 2024 года, напоминает Инсайд УПЛ.

Ранее сообщалось, что Эбенезер был на просмотре в «Ворскле», однако главный тренер Юрий Максимов решил не подписывать с ним контракт.

Последним европейским клубом игрока была болгарская «Арда», также он выступал за молдавский «Зимбру» и имел опыт в нескольких других европейских командах.

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.