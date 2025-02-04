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  4. Левый Берег просматривает нигерийского игрока, который не подошел Ворскле
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 04 февраля 2025, 23:46
66
0

Левый Берег просматривает нигерийского игрока, который не подошел Ворскле

Защитник Принс Эбенезер находится в статусе свободного агента с лета 2024 года

04 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 04 февраля 2025, 23:46
66
0
Левый Берег просматривает нигерийского игрока, который не подошел Ворскле
Принс Эбенезер

В киевском клубе «Левый Берег» проходит просмотр 23-летний нигерийский защитник Принс Эбенезер.

Нигерийский футболист находится в статусе свободного агента с лета 2024 года, напоминает Инсайд УПЛ.

Ранее сообщалось, что Эбенезер был на просмотре в «Ворскле», однако главный тренер Юрий Максимов решил не подписывать с ним контракт.

Последним европейским клубом игрока была болгарская «Арда», также он выступал за молдавский «Зимбру» и имел опыт в нескольких других европейских командах.

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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