Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла взяла двух игроков на просмотр во время учебно-тренировочных сборов
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 20:23 | Обновлено 20 января 2025, 21:37
320
1

Ворскла взяла двух игроков на просмотр во время учебно-тренировочных сборов

Алексей Шевченко и Принс Эбенезер могут стать игроками клуба из Полтавы

20 января 2025, 20:23 | Обновлено 20 января 2025, 21:37
320
1
Ворскла взяла двух игроков на просмотр во время учебно-тренировочных сборов
ФК Шахтер. Алексей Шевченко

Полтавская «Ворскла» пригласила на просмотр двух футболистов во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Игроками полтавского клуба могут стать 32-летний бывший голкипер донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко и 23-летний нигерийский защитник Принс Эбенезер.

Оба игрока находятся в статусе свободных агентов с лета прошлого года и могут стать потенциальными усилениями полтавской команды, сообщает Inside UPL.

Шевченко и Эбенезер уже вышли на поле во втором тайме товарищеского матча против чешского клуба «Градец Кралове».

Первую игру после возвращения в состав «Ворсклы» также провел Владислав Кулач, ранее уже выступавший за этот клуб.

Полтавский клуб в ближайшее время планирует пересмотреть еще двух легионеров. Также ожидается присоединение к команде в аренду Евгения Пасича из «Металлиста 1925».

По теме:
Левый берег нашел еще одного соперника на турецкий сбор
Он не отказывался. Известно почему сорвался трансфер украинца в Динамо
Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб
Ворскла Полтава просмотр игроков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Алексей Шевченко Градец-Кралове Владислав Кулач Евгений Пасич аренда игрока товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Металлист 1925
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Теннис | 20 января 2025, 03:51 0
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»

россиянка нервничает в игре против Элины Свитолиной на Australian Open 2025

ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
Футбол | 20 января 2025, 18:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд

Витор Бруну только летом стал тренером команды

Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 20.01.2025, 04:10
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Футбол | 20.01.2025, 01:35
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Футбол | 20.01.2025, 17:22
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Исенко травмировался, но есть Домолега и Ермолов. Зачем еще вратарь?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 3
Футбол
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 35
Футбол
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
20.01.2025, 07:23 18
Теннис
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 7
Бокс
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
18.01.2025, 18:22
Теннис
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем