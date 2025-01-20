Ворскла взяла двух игроков на просмотр во время учебно-тренировочных сборов
Алексей Шевченко и Принс Эбенезер могут стать игроками клуба из Полтавы
Полтавская «Ворскла» пригласила на просмотр двух футболистов во время учебно-тренировочных сборов в Турции.
Игроками полтавского клуба могут стать 32-летний бывший голкипер донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко и 23-летний нигерийский защитник Принс Эбенезер.
Оба игрока находятся в статусе свободных агентов с лета прошлого года и могут стать потенциальными усилениями полтавской команды, сообщает Inside UPL.
Шевченко и Эбенезер уже вышли на поле во втором тайме товарищеского матча против чешского клуба «Градец Кралове».
Первую игру после возвращения в состав «Ворсклы» также провел Владислав Кулач, ранее уже выступавший за этот клуб.
Полтавский клуб в ближайшее время планирует пересмотреть еще двух легионеров. Также ожидается присоединение к команде в аренду Евгения Пасича из «Металлиста 1925».
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