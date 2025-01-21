Стражи Ада: фанатские рекорды ультрас Галатасарая

«Добро пожаловать в Ад!» – это «приветствие» для соперничающих с «Галатасараем» команд стало мемом еще в 1990-е. Фотографии эпических файер-шоу, которыми фаны красно-желтых (сами себя они тогда называли «стражами ада») прославились на всю футбольную Европу, не сходили тогда со страниц спортивных изданий. Британский независимый (во всяком случае, именно так он себя позиционирует) журналист (и в то же время владелец абонемента на «Олд Траффорд», то есть пылкий поклонник МЮ) Энди Дилейни утверждает, что поклонникам «Сарая» принадлежит даже мировой пиротехнический рекорд на футбольных матчах: более 3000 файеров было зажжено ими во время дерби против «Фенербахче» в 2012 г. После этого футбольную власть предержащие даже приняли решение об общем запрете пиротехники на матчах всех турецких лиг. Похоже, что Энди прав, во всяком случае, верифицировать большее количество файеров на каком-либо футбольном матче не получилось пока ни у кого. Но не только пиротехническими эффектами известны ultrAslan – именно такое самоназвание у самых ярых фанов «львов». Годом ранее они установили мировое достижение по длине баннера: 315-метровое знамя было развернуто во время матча против «Эскишехирспора». Текст на баннере был таков: «106 лет замечательной истории, бесчисленное количество достижений, к которым никто другой не может даже приблизиться... Первая и единственная команда в турецком спорте, имеющая в своем музее вдвое больше трофеев, чем ее соперники. Турецкая команда, наиболее часто побеждавшая нетурецкие команды со времени своего основания. Клуб является гордостью своей страны и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Гордость крупнейшей в мире фан-организации ultrAslan. Символ культуры с 1481 г., колыбель спорта с 1905 г. Овеянный славой «Галатасарай». Если сегодня самый плохой день, то как можно громче проскандируй: «Галатасарай»!».

Прародителями ultrAslan считают Independent Industry Group, которая была основана в 1968 г. на Восточной верхней трибуне и была пионером ультрафилософии в Турции, и Independent Parcels Group, основанной на Западной верхней трибуне в том же году. В то же время уровень их организации был не самым высоким, и некоторые историки фан-движений даже не считают нужным вспоминать о них: мол, это было, когда правила царица Морковка, а людей на секторе была горстка. Как ни странно, однако по-настоящему организованная и мощная ультрас-группа «Галатасарая» – ultrAslan (сочетание слов «ультрас» и «лев» в переводе с турецкого) – была создана уже в XXI ст., то есть позднее того знаменитого «Добро пожаловать…». Официальная дата рождения группировки – 20 января 2001 г. Поводом для самоорганизации болельщиков «Галатасарая» послужили европейские успехи клуба: завоевание Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Ведущая роль в организации группы принадлежит Алпаслану Дикмену, а ближайшим его соратником по фан-делу был Харун Джошкун. Однако в одном из интервью Дикмен говорил, что ядро ​​отцов-основателей насчитывало 53 человека, которые в большинстве своем уже имели к тому времени 20-летний стаж посещения домашних игр любимого клуба. «И богатые, и бедные, и бросивший школу, и студент-отличник престижного стамбульского вуза. В день матча социальное расслоение на наших трибунах исчезает. У нас нет дискриминации по религии, языку, расе или социальному положению» – отмечал Алпаслан в интервью редактору сайта SporStüdyo.com Мустафе Хадри. Кстати, сразу после основания ultrAslan их любимцы установили мировой рекорд по количеству непрерывных побед в домашних матчах: 24 подряд! И ultrAslan всегда подчеркивают и свою скромную роль в этом достижении футболистов.

Группа за короткий период приобрела незаурядную славу на мировой фан-сцене. Впрочем, сам глава группировки подчеркивал: «ultrAslan по значимости никогда не превзойдет сам «Галатасарай». Как бы то ни было, футбольный клуб всегда на 1-м месте». Это, кстати, отличает ultrAslan от некоторых коллег, которые часто интересы своего объединения ставят выше интересов клуба вообще.

Личность Дикмена стоит того, чтоб поведать о нем подробнее. Он родился в 1965 г. в Бурсе. Начинал свой трудовой путь как журналист-газетчик. Однако впоследствии от эпистолярного описания событий перешел к фотографии. Такую трансформацию Алпаслан объяснял тем, что очень уж любил футбол и стремился быть ближе к игрокам на поле. Настоящая популярность пришла к Дикмену после создания ultrAslan. Он инициировал социальную функцию группировки, в том числе помощь начальной школе в одном из районов Стамбула книгами, оборудованием, участием в ремонте. Под его руководством был учрежден конкурс фотографий имени Мурата Эльсалеха (фотохроникера ultrAslan, покинувшего этот мир в 2004 г.). Алпаслану принадлежала идея первой трибунной «кореографии» (как на итальянский манер зовут это действо сами болельщики «львов») под названием Only You. Группа продемонстрировала ее в День Святого Валентина 14 февраля 2001 г., на стадионе «Али Сами Йен» во время матча «Галатасарай» – «Депортиво». Впоследствии сложная «кореография» (в том числе и 3D) стала фирменной чертой ultrAslan. Дикмен заряжал своим креативом других фанатов и фактически привил западный стиль боления домашним трибунам «Галатасарая». Собственно, первоначально свои симпатии этому клубу отдавала европеизированная часть жителей Стамбула. К сожалению, примерно через год после цитированного выше интервью в конце сентября 2008 г. Дикмен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, когда направлялся в Анталью, чтобы провести отпуск. На похоронах знакового для фан-движения «львов» человека присутствовали тогдашний президент «Галатасарая» Аднан Полат, а также Мустафа Саригюль, тогда бывший мэром престижного района Шишли, где проживал Дикмен (в то же время при жизни лидер фанатов «Сарая» декларировал свою аполитичность, как, собственно, и вся группировка делает до сих пор), действующий на то время игрок клуба Юмит Каран, болельщики «Бешикташа», «Фенербахче», «Трабзонспора», не говоря уже о многочисленных представителях ultrAslan. Некролог опубликовали общенациональные издания, в том числе и известная газета Milliyet. С тех пор ultrAslan чествуют память Алпаслана ежегодным конкурсом статей под названием «Традиционный Алпаслан Дикмен», цель которого «оживить эту яркую личность в воспоминаниях современников».

Насилие? Были в фан-истории «Галатасарая» и действительно черные страницы. Самой резонансной трагедией стала смерть Криса Лофтуса и Кевина Спейта – болельщиков «Лидса», прибывших на матч полуфинала Кубка УЕФА в Стамбул в 2000 г. Правда, это произошло до основания ultrAslan. Поговаривали даже, что смертельные ножевые ранения британских фанатов послужили поводом к объединению адекватных болельщиков «Сарая».

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Еще одна отличительная черта фан-движения красно-желтых – уникальность фан-группы. ultrAslan – единственная и неповторимая! Других группировок у «Сарая» просто нет. Есть подгруппы, которые подчиняются общему центру управления акциями, не проводя самостоятельной политики: Best, Avrupa, Uni, BH (Boys of Hell), Lise Tayfa, Hell, UğrunA, Esenler, Kartal, Kağithane, Güngören, Bağcülar, Beylikdüzü, Eyüp Sultan. Упоминаемый уже Энди Дилейни определяет количество львиных ультрас близким к 100-тысячной отметке и утверждает, что ultrAslan является крупнейшей ультрас-группой в мире. Общее же количество поклонников «Сарая» на нашей планете, по многим социологическим свидетельствам, достигает 30 млн! Кстати, ultrAslan отмечает то, что за красно-желтых болеет сообщество, по размеру больше суммарного населения Нидерландов, Швейцарии и Коста-Рики (сборные именно этих стран играли в 1/8 финала мундиаля-2014).

Что за фан-группировка без манифеста! ultrAslan в этом не отстает. Однако призывы этой группы в чем-то тождественны, а в чем-то и отличаются от традиционных для всех фанатских движений. Скажем, среди них есть требование, чтобы матчи лиги играли в один и тот же день недели и в одинаковое время на протяжении всего сезона. Кроме того, по мнению парней из ultrAslan, «все команды должны участвовать в розыгрыше Кубка Турции, начиная с первого этапа, а значит, большие и малые команды смогут уравняться между собой, и любовь, удовольствие и азарт футбола распространятся на все уголки Турции». Еще один пункт манифеста отмечает увеличение ворот стадиона: «С болельщиками не нужно обращаться, как со стадом баранов, не стоит делать вход и выход из спортивной арены через небольшое количество ворот, архитектура стадионов должна соответственно измениться как можно скорее».

…Передвижной фан-шоп «Галатасарая» в Анталье в разгар летнего сезона был полон туристического люда. Заметил, что среди покупателей были и немецкие пенсионеры, и британские яппи, и польская студенческая молодежь, и маловоспитанные представители террористической страны с длиннющими гласными. Да чего там, и ваш покорный слуга прикупил кое-что в этом магазинчике. Перекинулся и парой слов с продавцом, который, услышав, что я из Украины, сразу зашелся в перечислении звезд киевского «Динамо» разных времен. Впрочем, на мой вопрос, за кого он болел в матчах «Динамо» с «Бешикташем», «Фенербахче», «Трабзонспором», ответ мужчины был лаконичен и безапелляционен: «За Турцию». Где-то неделю назад поинтересовался у турецких коллег, которые не скрывают своих симпатий к «Фенербахче» и «Бешикташу», за кого они будут в следующий вторник в матче киевлян и «Сарая». Ответ был аналогичным тому, что дал мне продавец фанатского магазина.

Однако, как бы то ни было, а мы за Украину! 18 марта 2011 г. ultrAslan побили мировой рекорд громкоголосия во время боления на спортивном стадионе: 131,76 дБ во время матча «Галатасарай» – «Фенербахче». Комитет арбитров, присланный в Турцию Книгой рекордов Гиннесса, засвидетельствовал это официальным измерением на стадионе «Али Сами Йен». Очень шумно будет и сегодня. Удачи, киевляне, в нелегком деле утихомиривания 52-тысячной арены!

Алексей РЫЖКОВ