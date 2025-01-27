Экс-игрок Галатасарая – о Ярмоленко: «Вы не можете остановить 35-летнего?»

Бывший футболист турецкого «Галатасарая» Танжу Чолак обрушился с критикой на клуб после ничьей с киевским «Динамо» (3:3) в матче седьмого тура Лиги Европы:

«Позор такому футболу, потраченным деньгам, достигнутым результатам. Зачем вы тратите такие деньги? Мне стыдно за эти результаты. Разве вы не извлекли уроков? Теперь, даже если они ведут со счетом 3:0, болельщики «Галатасарая» не могут комфортно смотреть ни один матч.

Вы не можете остановить и принять меры предосторожности против 35-летнего парня в составе «Динамо»? У них нет уже полкоманды. Даже легионеры разбежались. Вы покупаете Габриэля Сару за 20 миллионов евро, и отдаете матч киевскому «Динамо» , у которого нет даже ничьих», – разгневан бывший футболист.

«Галатасарай» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги Европы. В следующем туре подопечные Окана Бурака сыграют против «Аякса» на выезде (30 января).

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение отказаться от трансфера бразильского вингера.