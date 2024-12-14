13.12.2024 15:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 03:32 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:47
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Ворскла – Левый Берег – 0:1. Как забил Сиднней. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ
14 декабря 2024, 03:32 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:47
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Команда «Левый Берег» одержапа победу над полтавской «Ворсклой» (1:0)
Матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся в Полтаве.
Коуч гостей Виталий Первак заявил, что «аистам» помогла воздушная тревога.
Единственный гол на 62-й минуте забил Сиднней.
УПЛ. 17-й тур, 13 декабря
Ворскла Полтава – Левый Берег Киев – 0:1
Гол: Сиднней, 62
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
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