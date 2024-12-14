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  4. Ворскла – Левый Берег – 0:1. Как забил Сиднней. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Ворскла
13.12.2024 15:30 – FT 0 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 03:32 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:47
41
0

Ворскла – Левый Берег – 0:1. Как забил Сиднней. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

14 декабря 2024, 03:32 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:47
41
0
Ворскла – Левый Берег – 0:1. Как забил Сиднней. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Команда «Левый Берег» одержапа победу над полтавской «Ворсклой» (1:0)

Матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся в Полтаве.

Коуч гостей Виталий Первак заявил, что «аистам» помогла воздушная тревога.

Единственный гол на 62-й минуте забил Сиднней.

УПЛ. 17-й тур, 13 декабря

Ворскла Полтава – Левый Берег Киев – 0:1

Гол: Сиднней, 62

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Левый Берег Киев Ворскла - Левый Берег видео голов и обзор Сиднней Силва Сантос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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