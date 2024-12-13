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13.12.2024 15:30 – FT 0 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 20:39 |
135
0

Помогла воздушная тревога. Первак объяснил победу над Ворсклой в УПЛ

Тренер «Левого Берега» доволен игрой своих подопечных в 17 туре УПЛ

13 декабря 2024, 20:39 |
135
0
Помогла воздушная тревога. Первак объяснил победу над Ворсклой в УПЛ
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после минимальной победы своей команды над полтавской «Ворсклой» (1:0) в 17-м туре Украинской Премьер-лиги. Специалист заявил, что «аистам» где-то помогла воздушная тревога.

«Наконец-то был правильный последний пас и мы гол забили. Это радует.

Мы над этим всегда работаем, каждую неделю. Но все равно нужно терпение, терпение, терпение. Команда перестроилась немного и даже в игре с «Оболонью» не было того, что мы хотели, а из ЛНЗ было более-менее то, что мы хотели. И сегодня тоже самое.

Хотя сегодня был столь зимний снежный футбол. Поле замерзшее, но оно одинаково для двух команд. Где-то мы сыграли в обороне правильно, дисциплинированно отыграли и нашли свой шанс, забили гол.

Как оказалось, остановка из-за тревоги положительно повлияла на нас. Больше часа сидели, раздевалка не очень теплая, но ребята собрались и продолжили в том же духе играть второй тайм», – сказал Первак.

В нынешнем сезоне «Левый Берег» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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пресс-конференция Ворскла Полтава Левый Берег Киев Ворскла - Левый Берег Виталий Первак чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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