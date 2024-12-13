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Премьер-лига
Ворскла
13.12.2024 15:30 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:36
8
0

Ворскла – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

13 декабря 2024, 03:35 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:36
8
0
Ворскла – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В пятницу, 13-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 15:30.

Новички «элитного» дивизиона могут завершить календарный год на очень позитивной ноте, вырвавшись из зоны вылета. Но для этого надо туда опустить предстоящего соперника, который в первом круге спокойно их переиграл (3:0). «Ворскла» не набирает очки уже две недели подряд, «Левый Берег» – эти же две недели не проигрывает. Кажется, эти векторы просто обязаны пересечься.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
13 декабря 2024 -
15:30
Левый Берег
Ничья 3.40 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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