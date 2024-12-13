В пятницу, 13-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 15:30.

Новички «элитного» дивизиона могут завершить календарный год на очень позитивной ноте, вырвавшись из зоны вылета. Но для этого надо туда опустить предстоящего соперника, который в первом круге спокойно их переиграл (3:0). «Ворскла» не набирает очки уже две недели подряд, «Левый Берег» – эти же две недели не проигрывает. Кажется, эти векторы просто обязаны пересечься.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.