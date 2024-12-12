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Ворскла
13.12.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 13:56 | Обновлено 12 декабря 2024, 14:03
21
0

Ворскла – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У полтавчан серия из двух поражений, а «аисты» два матча не проигрывают

12 декабря 2024, 13:56 | Обновлено 12 декабря 2024, 14:03
21
0
Ворскла – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 12 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Левый Берег». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского, начало – в 15:30 по киевскому времени.

Ворскла

Полтавская «Ворскла», создается впечатление, уже просто доигрывает первую часть нынешнего сезона, думая о зимней паузе, подготовке ко второй части кампании и, собственно, выступлениях в 2025 году. С результатами у подопечных Юрия Максимова просто беда, но, главное, команда катастрофически нестабильна.

Судите сами: не так давно «Ворскла» с боем обыграла в Одессе «Черноморец» (1:0), после чего на своем поле в хорошем стиле разобралась с черкасским ЛНЗ (2:0). Казалось бы, можно продолжать движение дальше вперед, тем более, что по курсу был домашний поединок с «Ингульцом», который уверенно пасет задних. Однако действительность превзошла все ожидания – полтавчане с треском провалились в матче с командой из Петрово, проиграв со счетом 0:3.

Шок? Думается, все было именно так. Как доказательство: поражение без шансов в игре с «Шахтером» (1:3), который теоретически полтавчане могли пощипать куда сильнее. В результате, сейчас «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ только 11-я с 16 очками после 16 матчей. Если опуститься вниз на две позиции, то можно увидеть там «Левый Берег», который возглавляет зону плей-офф, имея 13 пунктов.

Левый Берег

Подопечные Виталия Первака остаются в группе аутсайдеров турнирной таблицы чемпионата Украины. Свои «университеты» они проходят стойко и усердно, но и турнирные очки набирают более-менее регулярно. В настоящий момент у «Левого Берега» имеется серия из двух матчей без поражений, в которых «аисты» набрали 4 очка из шести, сыграв 1:1 с «Оболонью» и победив 3:1 черкасский ЛНЗ.

Можно отметить и тот факт, что «Левый Берег» в четырех своих последних матчах проиграл только один раз. До серии, о которой было упомянуто выше, команда Первака сыграла 0:0 с «Ингульцом», а затем во Львове уступила «Руху» со счетом 0:1.

Победа в предыдущем туре над ЛНЗ – лишь третья для «аистов» в текущей кампании УПЛ. Это на один выигрыш меньше, чем есть сейчас у «Ворсклы». Однако стоит заметить, что «Левый Берег» в гостях в нынешнем сезоне победил только 1 раз, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. 5 гостевых очков из 21 возможного – это 13-й показатель в сезоне-2024/2025. Но у полтавского коллектива в домашних матчах только 14-й результат – 7 очков (2 победы, 1 ничья, 3 поражения) из 18 возможных. Так что, шансы в Полтаве у «Левого Берега» есть.

Статистика встреч

Команды провели между собой в истории один матч. Он состоялся в августе этого года в рамках первого круга нынешнего сезона.

Встреча команд на домашней арене «Левого Берега» завершилась крупной победой гостей из Полтавы – 3:0. В составе победителей по голу забили Челядин, Ковталюк и Мякушко. Любопытно, что все голы состоялись во втором тайме матча.

Прогноз на противостояние

Полтавская команда считается фаворитом матча, и это, в принципе, обоснованное утверждение. Но, другое дело, что команда у Юрия Максимова сейчас, повторимся, достаточно нестабильная и непредсказуемая. А вот «Левый Берег» нынче немного в ином состоянии, однако его ждет матч на выезде. Все говорит в пользу того, что команды должны разойтись миром.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Иеде, Ковталюк.

«Левый Берег»: Механив – Астахов, Якимив, Семенов, Сидней, Войцеховский, Дедух, Банада, И.Когут, Н.Когут, Сухоручко.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
13 декабря 2024 -
15:30
Левый Берег
Ничья 3.40 Сделать ставку
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прогнозы Ворскла Полтава Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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