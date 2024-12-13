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Премьер-лига
Ворскла
13.12.2024 15:30 – FT 0 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 19:09 |
459
1

Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве

Команда Первака в дебютном сезоне в УПЛ покинула зону вылета перед зимним перерывом

13 декабря 2024, 19:09 |
459
1
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ворскла» – «Левый Берег» - 0:1

Гол: Сиднней, 62

Попередження: Челядин, 28, Скляр, 56 – Астахов, 23, Механив, 90+1

«Ворскла»: Домолега – Крупский, Бацула, Гучек, Пердута – Павлюк, Скляр – Ндукве, Челядин (Нестеренко, 46), Кане – Ковталюк (Иеде, 68).

«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Самар, Якимов, Астахов – Дедух, Косовский – Сиднней, И. Когут (Галас, 83), Войцеховский – Сухоручко.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 3 (2) – 8 (4)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 2 – 0.

ВОРСКЛА - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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SeM077
Ворскла прямує в пердів. Молодці так тримати. Можна тільки подякувати пану Лисаку і Фундерату за їх працю.
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