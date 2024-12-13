Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Команда Первака в дебютном сезоне в УПЛ покинула зону вылета перед зимним перерывом
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Ворскла» – «Левый Берег» - 0:1
Гол: Сиднней, 62
Попередження: Челядин, 28, Скляр, 56 – Астахов, 23, Механив, 90+1
«Ворскла»: Домолега – Крупский, Бацула, Гучек, Пердута – Павлюк, Скляр – Ндукве, Челядин (Нестеренко, 46), Кане – Ковталюк (Иеде, 68).
«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Самар, Якимов, Астахов – Дедух, Косовский – Сиднней, И. Когут (Галас, 83), Войцеховский – Сухоручко.
Арбитр: Клим Заброда (Киев).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Удары (в створ): 3 (2) – 8 (4)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 2 – 0.
ВОРСКЛА - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: -4°C
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