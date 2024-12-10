ПОНОМАРЕВ: «Для Руха важен результат, и мы довольны победой»

Головний тренер «Руха» Віталій Пономарев прокоментував перемогу над «Поліссям» (1:0) у матчі 16-го туру УПЛ:

«На цьому етапі для нас важливим є результат, і ми ним задоволені. Що до гри, то нею ми незадоволені. Нам ще треба працювати над багатьма аспектами. Команда повинна грати спокійніше та впевненіше. Наразі нам не вистачає майстерності, щоб якісно діяти в таких ситуаціях.

Майже 80 хвилин «Рух» грав у більшості, й ми повинні були бути кращими в усіх фазах гри. Було багато втрат і невпевненості у наших діях. Команда починала матч за схемою 5–2–3, але після вилучення гравця «Полісся» перейшла на стандартну формацію 4–3–3.

Для Ігоря Краснопіра це важливий гол у плані психології. Він весь сезон грає без відпочинку, і йому складно як фізично, так і психологічно. Ігорю потрібен відпочинок, тож ми думаємо над тим, як правильно його використовувати на полі і скільки ігрового часу дати йому, щоб він мав змогу проявити себе.

У Львові ми пропустили гол не завдяки комбінації суперника, а в тому епізоді, швидше, стався збіг несприятливих для нас обставин, і свою майстерність показав Олексій Гуцуляк. Певною мірою, той гол був навіть курйозним, але він не дозволив нам здобути перемогу в першій грі.

Сьогодні ми не мали права грати на втримання рахунку, а треба було далі розвивати свою перевагу. На жаль, нам не вдалося реалізувати свої моменти та якісно провести цей матч».