ПОНОМАРЕВ: «Для Руха важен результат, и мы довольны победой»
Коуч Руха рассказал о поединке УПЛ против Полесья
Головний тренер «Руха» Віталій Пономарев прокоментував перемогу над «Поліссям» (1:0) у матчі 16-го туру УПЛ:
«На цьому етапі для нас важливим є результат, і ми ним задоволені. Що до гри, то нею ми незадоволені. Нам ще треба працювати над багатьма аспектами. Команда повинна грати спокійніше та впевненіше. Наразі нам не вистачає майстерності, щоб якісно діяти в таких ситуаціях.
Майже 80 хвилин «Рух» грав у більшості, й ми повинні були бути кращими в усіх фазах гри. Було багато втрат і невпевненості у наших діях. Команда починала матч за схемою 5–2–3, але після вилучення гравця «Полісся» перейшла на стандартну формацію 4–3–3.
Для Ігоря Краснопіра це важливий гол у плані психології. Він весь сезон грає без відпочинку, і йому складно як фізично, так і психологічно. Ігорю потрібен відпочинок, тож ми думаємо над тим, як правильно його використовувати на полі і скільки ігрового часу дати йому, щоб він мав змогу проявити себе.
У Львові ми пропустили гол не завдяки комбінації суперника, а в тому епізоді, швидше, стався збіг несприятливих для нас обставин, і свою майстерність показав Олексій Гуцуляк. Певною мірою, той гол був навіть курйозним, але він не дозволив нам здобути перемогу в першій грі.
Сьогодні ми не мали права грати на втримання рахунку, а треба було далі розвивати свою перевагу. На жаль, нам не вдалося реалізувати свої моменти та якісно провести цей матч».
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда сыграет в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов
Игра состоится вечером 10 декабря на стадионе в немецком Гельзенкирхене