Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕВ: «Для Руха важен результат, и мы довольны победой»
Премьер-лига
Полесье
09.12.2024 18:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 00:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:24
62
0

ПОНОМАРЕВ: «Для Руха важен результат, и мы довольны победой»

Коуч Руха рассказал о поединке УПЛ против Полесья

10 декабря 2024, 00:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:24
62
0
ПОНОМАРЕВ: «Для Руха важен результат, и мы довольны победой»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Головний тренер «Руха» Віталій Пономарев прокоментував перемогу над «Поліссям» (1:0) у матчі 16-го туру УПЛ:

«На цьому етапі для нас важливим є результат, і ми ним задоволені. Що до гри, то нею ми незадоволені. Нам ще треба працювати над багатьма аспектами. Команда повинна грати спокійніше та впевненіше. Наразі нам не вистачає майстерності, щоб якісно діяти в таких ситуаціях.

Майже 80 хвилин «Рух» грав у більшості, й ми повинні були бути кращими в усіх фазах гри. Було багато втрат і невпевненості у наших діях. Команда починала матч за схемою 5–2–3, але після вилучення гравця «Полісся» перейшла на стандартну формацію 4–3–3.

Для Ігоря Краснопіра це важливий гол у плані психології. Він весь сезон грає без відпочинку, і йому складно як фізично, так і психологічно. Ігорю потрібен відпочинок, тож ми думаємо над тим, як правильно його використовувати на полі і скільки ігрового часу дати йому, щоб він мав змогу проявити себе.

У Львові ми пропустили гол не завдяки комбінації суперника, а в тому епізоді, швидше, стався збіг несприятливих для нас обставин, і свою майстерність показав Олексій Гуцуляк. Певною мірою, той гол був навіть курйозним, але він не дозволив нам здобути перемогу в першій грі.

Сьогодні ми не мали права грати на втримання рахунку, а треба було далі розвивати свою перевагу. На жаль, нам не вдалося реалізувати свої моменти та якісно провести цей матч».

События матча

83’
Евгений Волынец (Полесье) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
12’
Wendell (Полесье) получает красную карточку.
По теме:
КОМПАНИ: «У Нойера – перелом ребра. Шахтер имеет техничных игроков»
Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост
ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Виталий Пономарев пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
Футбол | 09 декабря 2024, 21:23 33
ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»

Донецкая команда сыграет в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией
Футбол | 09 декабря 2024, 23:17 0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией

Игра состоится вечером 10 декабря на стадионе в немецком Гельзенкирхене

Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Футбол | 09.12.2024, 08:13
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Бокс | 09.12.2024, 08:48
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Футбол | 09.12.2024, 07:23
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 34
Футбол
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
08.12.2024, 12:31 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем