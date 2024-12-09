В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды сыграли поединок на стадионе «Центральный» в Житомире.

На 12-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве из-за удаления форварда Венделла. На 31-й «Рух» открыл счет – гол забил Игорь Краснопир.

Во втором тайме команды не забивали, однако доигрывали матч игроки житомирского клуба вдевятером. На 83-й минуте вратарь «Полесья» Волынец получил прямую красную за опасный фол против соперника.

«Рух» набрал 23 балла и поднялся на седьмое место. «Полесье» имеет в активе 24 очка и разместилось на пятой позиции. Житомирский клуб не может победить в шести последних матчах – две ничьи и четыре поражения.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря

Полесье – Рух – 0:1

Гол: Краснопир, 31 мин

Видеообзор матча:

Турнирная таблица: