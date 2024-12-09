Полесье – Рух – 0:1. Два удаления и шесть матчей без побед. Видео гола
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).
Команды сыграли поединок на стадионе «Центральный» в Житомире.
На 12-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве из-за удаления форварда Венделла. На 31-й «Рух» открыл счет – гол забил Игорь Краснопир.
Во втором тайме команды не забивали, однако доигрывали матч игроки житомирского клуба вдевятером. На 83-й минуте вратарь «Полесья» Волынец получил прямую красную за опасный фол против соперника.
«Рух» набрал 23 балла и поднялся на седьмое место. «Полесье» имеет в активе 24 очка и разместилось на пятой позиции. Житомирский клуб не может победить в шести последних матчах – две ничьи и четыре поражения.
Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря
Полесье – Рух – 0:1
Гол: Краснопир, 31 мин
Видеообзор матча:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|16
|12
|4
|0
|36 - 11
|40
|2
|Александрия
|16
|11
|4
|1
|25 - 11
|37
|3
|Шахтер Донецк
|15
|10
|3
|2
|41 - 14
|33
|4
|Кривбасс
|15
|8
|4
|3
|20 - 13
|28
|5
|Полесье
|16
|6
|6
|4
|23 - 16
|24
|6
|Карпаты Львов
|16
|7
|3
|6
|22 - 19
|24
|7
|Рух Львов
|16
|5
|8
|3
|20 - 11
|23
|8
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17 - 23
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16 - 19
|19
|10
|ЛНЗ Черкассы
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12
|Колос К
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|13
|Левый берег
|16
|3
|4
|9
|8 - 20
|13
|14
|Черноморец
|16
|3
|3
|10
|10 - 23
|12
|15
|Оболонь
|16
|2
|5
|9
|7 - 28
|11
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
События матча
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