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Премьер-лига
Полесье
09.12.2024 18:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 20:36 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:32
3908
0

Полесье – Рух – 0:1. Два удаления и шесть матчей без побед. Видео гола

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

09 декабря 2024, 20:36 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:32
3908
0
Полесье – Рух – 0:1. Два удаления и шесть матчей без побед. Видео гола
ФК Рух

В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды сыграли поединок на стадионе «Центральный» в Житомире.

На 12-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве из-за удаления форварда Венделла. На 31-й «Рух» открыл счет – гол забил Игорь Краснопир.

Во втором тайме команды не забивали, однако доигрывали матч игроки житомирского клуба вдевятером. На 83-й минуте вратарь «Полесья» Волынец получил прямую красную за опасный фол против соперника.

«Рух» набрал 23 балла и поднялся на седьмое место. «Полесье» имеет в активе 24 очка и разместилось на пятой позиции. Житомирский клуб не может победить в шести последних матчах – две ничьи и четыре поражения.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря

Полесье – Рух – 0:1

Гол: Краснопир, 31 мин

Видеообзор матча:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 16 12 4 0 36 - 11 40
2 Александрия 16 11 4 1 25 - 11 37
3 Шахтер Донецк 15 10 3 2 41 - 14 33
4 Кривбасс 15 8 4 3 20 - 13 28
5 Полесье 16 6 6 4 23 - 16 24
6 Карпаты Львов 16 7 3 6 22 - 19 24
7 Рух Львов 16 5 8 3 20 - 11 23
8 Верес 16 4 7 5 17 - 23 19
9 Заря 15 6 1 8 16 - 19 19
10 ЛНЗ Черкассы 16 5 3 8 17 - 25 18
11 Ворскла 16 4 4 8 15 - 24 16
12 Колос К 16 2 9 5 9 - 12 15
13 Левый берег 16 3 4 9 8 - 20 13
14 Черноморец 16 3 3 10 10 - 23 12
15 Оболонь 16 2 5 9 7 - 28 11
16 Ингулец 15 1 6 8 12 - 29 9
Полная таблица

События матча

83’
Евгений Волынец (Полесье) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
12’
Wendell (Полесье) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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