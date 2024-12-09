Ашур теряет контроль. Полесье с двумя удалениями проиграло Руху

Завершать программу шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги изначально было запланировано матчем на житомирском стадионе «Центральный» между местным «Полесьем» и львовским «Рухом», однако минувшие выходные в стране снова прошли неспокойно, и на этот раз пришлось переносить на неопределенную дату следующего года один из матчей национального первенства, поэтому наш рассказ об этом раунде соревнований растянется еще неизвестно на сколько.

Между тем «волки» и «желто-черные» уже имели возможность обменяться любезностями посреди прошлой недели, когда проводили перенесенный матч еще первого тура на поле «Арены Львов», однако тогда никто так и не получил три очка (1:1). А значит определенные неутешительные серии каждого из коллективов продолжились, а значит борьба за места в зоне еврокубков до сих пор находилась на повестке дня. И команда Виталия Пономарева в ней была стороной, которая отстает на четыре очка от своего соперника по отчетной игре.

«Полесье» попыталось активно начать этот матч, но против пятерки игроков в линию в защите соперников это было трудно сделать, а после момента на 13 минуте, когда Венделл в центре поля наступил на ногу Дидыку – еще труднее. Потому что VAR помог главному арбитру Игорю Пасхалу увидеть, насколько опасным был этот фол, поэтому с того момента житомиряне остались в меньшинстве и мы ожидали начала совсем другого футбола.

И когда на 30 минуте Пастух передачей к левому флангу штрафной нашел Краснопира, а тот с острого угла переиграл Волынца, то казалось, что вот-вот, и львовяне должны пойти добивать соперников. Но прошло десять минут, двадцать, перерыв, и ничего – ни одного острого действия от команды Пономарева. Наверное, вышли на матч недостаточно голодными ради «легких» трех очков.

А во втором тайме «Полесье» в меньшинстве вообще играло лучше «Руха». По крайней мере, хозяева поля хоть пытались намекать на угрозу. И не только у чужих, но и у собственных ворот. Смоляков успевал отмечаться по обе стороны поля, и мог как дальним ударом попасть под перекладину рамки Ледвия, так и в свои неудачным пасом случайно забросить.

Вся эта активность продолжалась ровно до тех пор, пока на 82 минуте Квасница не запустил на свидание с Волынцом Климчука через центральную зону, а вратарь не сбил игрока «Руха» еще до пределов штрафной. Конечно, это была прямая красная карточка для Евгения, которая оставила «Полесье» вдевятером, но даже этим «желто-черные» не стремились пользоваться, чем поставили к себе еще больше вопросов.

В следующие выходные житомирское «Полесье» будет играть дома против донецкого «Шахтера», а львовский «Рух» на своем поле будет принимать киевскую «Оболонь».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Бристрыч – 6,0, Тейлор – б/о, Леднев – б/о, Кудрик – б/о.

«Рух» (замены): Федор – 6,0, Квасница – 6,5, Клайвер – 6,0, Лях – б/о, Квас – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Полесье» – «Рух» – 0:1

Гол: Краснопир, 30

Предупреждения: Волынец, 64, Назаренко, 69, Кушниренко, 90+6 – Краснопир, 33, Холод, 63, Климчук, 79, Дидык, 90+6

Удаление: Венделл, 13 (грубый фол), Волынец, 82 (грубий фол)

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Сарапий, Матич (Кудрик, 85), Михайличенко (Тейлор, 77) – Бабенко, Кушниренко – Назаренко (Леднев, 77), Гуцуляк – Венделл, Луифер (Бристрич, 64).

«Рух»: Ледвий – Роман (Лях, 88), Холод, Слюбик, Сыч – Пидгурский (Федор, 46), Дидык, Пастух – Климчук (Квас, 88), Краснопир (Квасница, 56), Карабин (Клайвер, 67).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 9 (3) – 8 (5)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 0 – 3.

ПОЛЕСЬЕ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C