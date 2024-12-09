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Премьер-лига
Полесье
09.12.2024 18:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 20:03 | Обновлено 09 декабря 2024, 20:55
3207
10

Ашур теряет контроль. Полесье с двумя удалениями проиграло Руху

Команда Пономарева даже при существенном численном преимуществе не рисковала

09 декабря 2024, 20:03 | Обновлено 09 декабря 2024, 20:55
3207
10
Ашур теряет контроль. Полесье с двумя удалениями проиграло Руху
УПЛ

Завершать программу шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги изначально было запланировано матчем на житомирском стадионе «Центральный» между местным «Полесьем» и львовским «Рухом», однако минувшие выходные в стране снова прошли неспокойно, и на этот раз пришлось переносить на неопределенную дату следующего года один из матчей национального первенства, поэтому наш рассказ об этом раунде соревнований растянется еще неизвестно на сколько.

Между тем «волки» и «желто-черные» уже имели возможность обменяться любезностями посреди прошлой недели, когда проводили перенесенный матч еще первого тура на поле «Арены Львов», однако тогда никто так и не получил три очка (1:1). А значит определенные неутешительные серии каждого из коллективов продолжились, а значит борьба за места в зоне еврокубков до сих пор находилась на повестке дня. И команда Виталия Пономарева в ней была стороной, которая отстает на четыре очка от своего соперника по отчетной игре.

«Полесье» попыталось активно начать этот матч, но против пятерки игроков в линию в защите соперников это было трудно сделать, а после момента на 13 минуте, когда Венделл в центре поля наступил на ногу Дидыку – еще труднее. Потому что VAR помог главному арбитру Игорю Пасхалу увидеть, насколько опасным был этот фол, поэтому с того момента житомиряне остались в меньшинстве и мы ожидали начала совсем другого футбола.

И когда на 30 минуте Пастух передачей к левому флангу штрафной нашел Краснопира, а тот с острого угла переиграл Волынца, то казалось, что вот-вот, и львовяне должны пойти добивать соперников. Но прошло десять минут, двадцать, перерыв, и ничего – ни одного острого действия от команды Пономарева. Наверное, вышли на матч недостаточно голодными ради «легких» трех очков.

А во втором тайме «Полесье» в меньшинстве вообще играло лучше «Руха». По крайней мере, хозяева поля хоть пытались намекать на угрозу. И не только у чужих, но и у собственных ворот. Смоляков успевал отмечаться по обе стороны поля, и мог как дальним ударом попасть под перекладину рамки Ледвия, так и в свои неудачным пасом случайно забросить.

Вся эта активность продолжалась ровно до тех пор, пока на 82 минуте Квасница не запустил на свидание с Волынцом Климчука через центральную зону, а вратарь не сбил игрока «Руха» еще до пределов штрафной. Конечно, это была прямая красная карточка для Евгения, которая оставила «Полесье» вдевятером, но даже этим «желто-черные» не стремились пользоваться, чем поставили к себе еще больше вопросов.

В следующие выходные житомирское «Полесье» будет играть дома против донецкого «Шахтера», а львовский «Рух» на своем поле будет принимать киевскую «Оболонь».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Бристрыч – 6,0, Тейлор – б/о, Леднев – б/о, Кудрик – б/о.

«Рух» (замены): Федор – 6,0, Квасница – 6,5, Клайвер – 6,0, Лях – б/о, Квас – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Полесье» – «Рух» – 0:1

Гол: Краснопир, 30

Предупреждения: Волынец, 64, Назаренко, 69, Кушниренко, 90+6 – Краснопир, 33, Холод, 63, Климчук, 79, Дидык, 90+6

Удаление: Венделл, 13 (грубый фол), Волынец, 82 (грубий фол)

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Сарапий, Матич (Кудрик, 85), Михайличенко (Тейлор, 77) – Бабенко, Кушниренко – Назаренко (Леднев, 77), Гуцуляк – Венделл, Луифер (Бристрич, 64).

«Рух»: Ледвий – Роман (Лях, 88), Холод, Слюбик, Сыч – Пидгурский (Федор, 46), Дидык, Пастух – Климчук (Квас, 88), Краснопир (Квасница, 56), Карабин (Клайвер, 67).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 9 (3) – 8 (5)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 0 – 3.

ПОЛЕСЬЕ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух отчеты Имад Ашур
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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Burevestnik
Про Полісся:
Команда добре зіграла перші 7 чи 8 матчів, перебували серед лідерів, потім гравці стали бачити себе в дзеркалі звьоздами, тренер уявив себе особливим і всьо... 
Був клуб - лідер, став клуб невдаха...
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+1
Gargantua81
да какой там контроль, очередной фуфлыжник нахватавшийся модных терминов
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+1
avk2307
Волинця звичайно  з Шахтраем буде не вистачати. Кудрик навіть не рівня Полісся воротар.
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0
😼
Не знаю як Полісся збирається грати наступний матч, стільки карток на хапали плюс два вилучення? 
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0
adidas777
Суддівство і вар просто жах! Не дали 3 сто відсоткових пенальті в одному матчі!Ну кончені!
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0
Roman
Пономарьов як тренер видихся, Рух останні матчі просто мучаться, команда забиває - і починає грати на відбій(незалежно чи команда грає в подвійні більшості чи проти аутсайдера). І лідери (Квасниця, Федор) з перспективних стають гравцями заміни, команда здає.
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0
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ILLUMINATOR
Два удаления перед очной игрой с Шахтёром. А всё ли чисто по удалениям?
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