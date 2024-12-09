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Премьер-лига
Полесье
09.12.2024 18:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 03:20 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:21
28
0

Полесье – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

09 декабря 2024, 03:20 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:21
28
0
Полесье – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В понедельник, 9-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Несколько дней назад команды не смогли определить сильнейшего на «Арене Львов» в перенесенном матчей первого тура (1:1), который по своей драматургии был зрелищем сомнительного качества. В итоге, коллектив Имада Ашура в пятой встрече подряд не смог победить, а подопечные Виталия Пономарева вторую игру подряд свели к одинаковому счету и уже 12 встреч кряду не могут забить более одного мяча за игру. Не слишком вдохновляющая предыстория в битве за место около борьбы за зону еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
9 декабря 2024 -
18:00
Рух Львов
Победа «Полесья» 2.00 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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