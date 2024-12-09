В понедельник, 9-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Несколько дней назад команды не смогли определить сильнейшего на «Арене Львов» в перенесенном матчей первого тура (1:1), который по своей драматургии был зрелищем сомнительного качества. В итоге, коллектив Имада Ашура в пятой встрече подряд не смог победить, а подопечные Виталия Пономарева вторую игру подряд свели к одинаковому счету и уже 12 встреч кряду не могут забить более одного мяча за игру. Не слишком вдохновляющая предыстория в битве за место около борьбы за зону еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.