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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 23:49 |
33
0

Полесье – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Волки» ни разу не побеждали «Рух»

08 декабря 2024, 23:49 |
33
0
Полесье – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Рух

В шестнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в понедельник, 9 декабря, в Житомире встретятся «Полесье» и «Рух». Обе команды уже играли между собой 4 декабря перенесенный поединок 1-го тура, завершившийся вничью со счетом 1:1.

Полесье

Что-то у «волков» дела обстоят не очень: команда Имада Ашура после победы в Кубке над «Кривбассом» в следующих пяти поединках смогла добыть всего 2 очка, а последний раз «Полесье» одерживало викторию в чемпионате еще 6 октября в матчи против «Ворсклы». Таким образом, безвыигрышная серия команды в УПЛ составляет уже 8 поединков и 2 месяца что касается хронологии. И с такими результатами житомиряне завершили первый круг на 5 месте.

Также «Полесье» играло на этой неделе перенесенный матч первого тура против «Руха», где снова подопечные Ашура не выиграли, но и не проиграли. А учитывая тот факт, что «Полесье» еще ни разу не побеждало львовян, то сейчас «волки» будут стремиться наконец одержать долгожданную победу и прервать серию без выигрышей.

Матч против «Руха» пропустит из-за перебора желтых карточек Борис Крушинский.

Рух

«Рух» одна из немногих команд, которой удалось в первом круге отобрать очки и у «Шахтера», и у «Динамо» (кроме них, это удалось сделать еще «Александрии»). Но из-за большого количества ничьих команда Виталия Пономарева оказалась на 7 позиции в чемпионате, чуть ниже, чем их будущий соперник.

Но и для «Руха» результаты – тоже головная боль, потому что в последних 12 матчах львовянам удалось выиграть только 2 раза (у «Карпаты» в Кубке, и у «Левого Берега»). Однако, если «Рух» планирует в этом сезоне побороться за выше, чем шестое место, то команде уже сейчас нужно набирать максимум очков и не допускать никаких ненужных потерь зачетных баллов, которые могут сыграть решающую роль в финальном результате.

На очереди у «Руха» поединок против житомирского «Полесья», которое не может выиграть уже 8 матчей.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли три матча, где была зафиксирована победа «Руха» и две ничьи. Разница забитых мячей составляет 3:2 в пользу львовского клуба. Команды уже играли 4 дня назад перенесенный матч первого тура, завершившийся со счетом 1:1. У «Руха» забил Ярослав Карабин, а у «Полесья» – Алексей Гуцуляк.

Прогноз на противостояние

«Полесье» в случае победы сможет сократить отставание от ближайшего конкурента («Кривбасса»). В то же время и «Руху» нужна виктория, чтобы продолжать находиться в близости к зоне еврокубков и не подпускать к себе других соперников. Учитывая, что «волки» еще ни разу не побеждали «Рух» и желание хозяев прервать свою безвыигрышную серию, прогнозируем победу житомирского клуба в этой встрече.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Смоляков, Сарапий, Виалле, Михайличенко, Мельниченко, Бабенко, Леднев, Гуцуляк, Тейлор, Пайшао

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Клайвер, Пастух, Карабин, Климчук, Краснопир

Прогноз Sport.ua
Полесье
9 декабря 2024 -
18:00
Рух Львов
Победа «Полесья» 2.00 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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