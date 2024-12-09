Таблица Ла Лиги после камбека Атлетико, победы Реала и ничьей Барселоны
Сине-гранатовые с 38 очками идут первыми, но сливочные и матрасники «дышат в спину»
С 6 по 9 декабря проходят матчи 16-го тура Ла Лиги 2024/25.
Барселона в гостях не сумела одолеть Бетис, упустив победу на 90+4-й минуте (2:2).
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Реал Мадрид на выезде уверенно разгромил Жирону со счетом 3:0. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а украинец из состава красно-белых Виктор Цыганков из-за травмы вовсе не попал в заявку на поединок.
Атлетико Мадрид на Метрополитано вырвал победу в матче-триллере у Севильи со счета 1:3. Четвертый и победный мяч на 90+4-й оформил Антуант Гризманн, который сделал дубль.
Атлетик Бильбао, который также идет в лидерах чемпионата, дома выиграл у Вильярреала 2:0, а Реал Сосьедад в гостях разбил Леганес 3:0.
9 декабря состоится заключительное противостояние 16-го тура Ла Лиги: Хетафе встретится с Эспаньолом в 22:00 на стадионе под названием Колизей.
Сейчас лидером чемпионата Испании является Барселона, у которой в активе 38 очком. Но у ближайших преследователей Реала и Атлетико, у которых по 36 и 35 баллов соответственно, есть 1 игра в запасе.
На 4-м месте располагается Атлетик Бильбао – 32 пункта. Пятым идет Вильярреал (26), а топ-6 – зон еврокубков – замыкает Реал Сосьедад (24).
Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 6–9 декабря
- Сельта – Мальорка – 2:0
- Лас-Пальмас – Вальядолид – 2:1
- Бетис – Барселона – 2:2
- Валенсия – Райо Вальекано – 0:1
- Жирона – Реал Мадрид – 0:3
- Леганес – Реал Сосьедад – 0:3
- Атлетик – Вильярреал – 2:0
- Осасуна – Алавес – 2:2
- Атлетико – Севилья – 4:3
Таблица Ла Лиги 2024/25 после 16-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2
|Реал Мадрид
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|3
|Атлетико Мадрид
|16
|10
|5
|1
|30 - 11
|35
|4
|Атлетик Бильбао
|17
|9
|5
|3
|26 - 15
|32
|5
|Вильярреал
|15
|7
|5
|3
|27 - 25
|26
|6
|Реал Сосьедад
|16
|7
|3
|6
|16 - 11
|24
|7
|Осасуна
|16
|6
|6
|4
|22 - 25
|24
|8
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|9
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12
|Райо Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13
|Севилья
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|14
|Лас Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18 - 27
|15
|16
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19
|Валенсия
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20
|Вальядолид
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
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