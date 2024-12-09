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Испания
09 декабря 2024, 03:55 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:15
174
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Таблица Ла Лиги после камбека Атлетико, победы Реала и ничьей Барселоны

Сине-гранатовые с 38 очками идут первыми, но сливочные и матрасники «дышат в спину»

09 декабря 2024, 03:55 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:15
174
0
Таблица Ла Лиги после камбека Атлетико, победы Реала и ничьей Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

С 6 по 9 декабря проходят матчи 16-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона в гостях не сумела одолеть Бетис, упустив победу на 90+4-й минуте (2:2).

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Реал Мадрид на выезде уверенно разгромил Жирону со счетом 3:0. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а украинец из состава красно-белых Виктор Цыганков из-за травмы вовсе не попал в заявку на поединок.

Атлетико Мадрид на Метрополитано вырвал победу в матче-триллере у Севильи со счета 1:3. Четвертый и победный мяч на 90+4-й оформил Антуант Гризманн, который сделал дубль.

Атлетик Бильбао, который также идет в лидерах чемпионата, дома выиграл у Вильярреала 2:0, а Реал Сосьедад в гостях разбил Леганес 3:0.

9 декабря состоится заключительное противостояние 16-го тура Ла Лиги: Хетафе встретится с Эспаньолом в 22:00 на стадионе под названием Колизей.

Сейчас лидером чемпионата Испании является Барселона, у которой в активе 38 очком. Но у ближайших преследователей Реала и Атлетико, у которых по 36 и 35 баллов соответственно, есть 1 игра в запасе.

На 4-м месте располагается Атлетик Бильбао – 32 пункта. Пятым идет Вильярреал (26), а топ-6 – зон еврокубков – замыкает Реал Сосьедад (24).

Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 6–9 декабря

  • Сельта – Мальорка – 2:0
  • Лас-Пальмас – Вальядолид – 2:1
  • Бетис – Барселона – 2:2
  • Валенсия – Райо Вальекано – 0:1
  • Жирона – Реал Мадрид – 0:3
  • Леганес – Реал Сосьедад – 0:3
  • Атлетик – Вильярреал – 2:0
  • Осасуна – Алавес – 2:2
  • Атлетико – Севилья – 4:3

Таблица Ла Лиги 2024/25 после 16-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 17 12 2 3 50 - 19 38
2 Реал Мадрид 16 11 3 2 34 - 13 36
3 Атлетико Мадрид 16 10 5 1 30 - 11 35
4 Атлетик Бильбао 17 9 5 3 26 - 15 32
5 Вильярреал 15 7 5 3 27 - 25 26
6 Реал Сосьедад 16 7 3 6 16 - 11 24
7 Осасуна 16 6 6 4 22 - 25 24
8 Мальорка 17 7 3 7 16 - 20 24
9 Жирона 16 6 4 6 22 - 23 22
10 Сельта 16 6 3 7 25 - 27 21
11 Бетис 16 5 6 5 18 - 20 21
12 Райо Вальекано 15 5 4 6 15 - 16 19
13 Севилья 16 5 4 7 17 - 23 19
14 Лас Пальмас 16 5 3 8 22 - 27 18
15 Алавес 16 4 3 9 18 - 27 15
16 Леганес 16 3 6 7 14 - 23 15
17 Хетафе 15 2 7 6 10 - 13 13
18 Эспаньол 14 4 1 9 15 - 27 13
19 Валенсия 14 2 4 8 13 - 22 10
20 Вальядолид 16 2 3 11 11 - 34 9
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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