Таблица Ла Лиги после камбека Атлетико, победы Реала и ничьей Барселоны

С 6 по 9 декабря проходят матчи 16-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона в гостях не сумела одолеть Бетис, упустив победу на 90+4-й минуте (2:2).

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал Мадрид на выезде уверенно разгромил Жирону со счетом 3:0. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а украинец из состава красно-белых Виктор Цыганков из-за травмы вовсе не попал в заявку на поединок.

Атлетико Мадрид на Метрополитано вырвал победу в матче-триллере у Севильи со счета 1:3. Четвертый и победный мяч на 90+4-й оформил Антуант Гризманн, который сделал дубль.

Атлетик Бильбао, который также идет в лидерах чемпионата, дома выиграл у Вильярреала 2:0, а Реал Сосьедад в гостях разбил Леганес 3:0.

9 декабря состоится заключительное противостояние 16-го тура Ла Лиги: Хетафе встретится с Эспаньолом в 22:00 на стадионе под названием Колизей.

Сейчас лидером чемпионата Испании является Барселона, у которой в активе 38 очком. Но у ближайших преследователей Реала и Атлетико, у которых по 36 и 35 баллов соответственно, есть 1 игра в запасе.

На 4-м месте располагается Атлетик Бильбао – 32 пункта. Пятым идет Вильярреал (26), а топ-6 – зон еврокубков – замыкает Реал Сосьедад (24).

Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 6–9 декабря

Сельта – Мальорка – 2:0

– Мальорка – 2:0 Лас-Пальмас – Вальядолид – 2:1

– Вальядолид – 2:1 Бетис – Барселона – 2:2

Валенсия – Райо Вальекано – 0:1

– 0:1 Жирона – Реал Мадрид – 0:3

– 0:3 Леганес – Реал Сосьедад – 0:3

– 0:3 Атлетик – Вильярреал – 2:0

– Вильярреал – 2:0 Осасуна – Алавес – 2:2

Атлетико – Севилья – 4:3

Таблица Ла Лиги 2024/25 после 16-го тура