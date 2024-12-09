ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте
Атлетико вырвал победу у Севильи, матч 15-го тура Ла Лиги завершился со счетом 4:3
8 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Севилья.
Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу матрасников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Атлетико проигрывал 1:3, но в итоге сумел вырвать победу. Решающий гол на 90+4-й минуте забил Антуан Гризманн.
Французский форвард отпраздновал гол, сняв футболку, за что получил желтую карточку.
ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание досталось Францу Беккенбауэру
На роль нового тренера мадридцев рассматриваются Зинедин Зидан, Рауль и Сантьяго Солари