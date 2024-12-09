8 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу матрасников.

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Атлетико проигрывал 1:3, но в итоге сумел вырвать победу. Решающий гол на 90+4-й минуте забил Антуан Гризманн.

Французский форвард отпраздновал гол, сняв футболку, за что получил желтую карточку.

ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте