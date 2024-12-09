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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Севилья
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Испания
09 декабря 2024, 00:24 |
505
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ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте

Атлетико вырвал победу у Севильи, матч 15-го тура Ла Лиги завершился со счетом 4:3

09 декабря 2024, 00:24 |
505
0
ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

8 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу матрасников.

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Атлетико проигрывал 1:3, но в итоге сумел вырвать победу. Решающий гол на 90+4-й минуте забил Антуан Гризманн.

Французский форвард отпраздновал гол, сняв футболку, за что получил желтую карточку.

ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте

prazdnovanie-i-emotsii-grizmanna-posle-zabitogo-gola-na-904-y-minute
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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