Карпаты – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 декабря стартовал поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» и «Вересом».

Поединок проходит на «Арене Львов».

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Первыми счет в матче открыли именно хозяева. На четвертой минуте отличился Амбросий Чачуа. Удвоил преимущество Евгений Подлепенец, точно пробивший головой.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 7 декабря

«Карпаты» – «Верес» – 2:0

Гол: Чачуа, 4, Подлепенец, 19 (обновляется)

ГОЛ, 1:0. Чачуа, 4 мин.

ГОЛ, 1:0. Подлепенец, 19 мин.