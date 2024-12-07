Карпаты – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
7 декабря в 18:00 стартовал поединок 16-го тура УПЛ
7 декабря стартовал поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» и «Вересом».
Поединок проходит на «Арене Львов».
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Первыми счет в матче открыли именно хозяева. На четвертой минуте отличился Амбросий Чачуа. Удвоил преимущество Евгений Подлепенец, точно пробивший головой.
Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 7 декабря
«Карпаты» – «Верес» – 2:0
Гол: Чачуа, 4, Подлепенец, 19 (обновляется)
ГОЛ, 1:0. Чачуа, 4 мин.
ГОЛ, 1:0. Подлепенец, 19 мин.
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