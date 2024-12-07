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  4. Карпаты – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:51
332
0

Карпаты – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 декабря в 18:00 стартовал поединок 16-го тура УПЛ

07 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:51
332
0
Карпаты – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты

7 декабря стартовал поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» и «Вересом».

Поединок проходит на «Арене Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первыми счет в матче открыли именно хозяева. На четвертой минуте отличился Амбросий Чачуа. Удвоил преимущество Евгений Подлепенец, точно пробивший головой.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 7 декабря

«Карпаты» – «Верес» – 2:0

Гол: Чачуа, 4, Подлепенец, 19 (обновляется)

ГОЛ, 1:0. Чачуа, 4 мин.

ГОЛ, 1:0. Подлепенец, 19 мин.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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