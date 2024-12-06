Стала известна оценка Забарного за победный матч Борнмута против Тоттенхэма
5 декабря вишни одолели соперников со счетом 1:0 в 14-м туре АПЛ, Илья отыграл 90 минут
5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.
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Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
После завершения матча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
Лучшим игроком стал автор единственного забитого мяча Дин Хейсен (8.4).
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Тоттенхэм (1:0)
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