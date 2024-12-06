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Чемпионат Англии
Борнмут
05.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:40
404
0

Стала известна оценка Забарного за победный матч Борнмута против Тоттенхэма

5 декабря вишни одолели соперников со счетом 1:0 в 14-м туре АПЛ, Илья отыграл 90 минут

06 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:40
404
0
Стала известна оценка Забарного за победный матч Борнмута против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком стал автор единственного забитого мяча Дин Хейсен (8.4).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Тоттенхэм (1:0)

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Дин Хёйсен Илья Забарный оценки WhoScored Борнмут Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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