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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 10:31 | Обновлено 08 ноября 2024, 10:32
342
0

ВИДЕО. Вожак команды. Усик поддержал Полесье после скандального матча УПЛ

Клуб недоволен работой арбитров в матче против «Александрии»

08 ноября 2024, 10:31 | Обновлено 08 ноября 2024, 10:32
342
0
ВИДЕО. Вожак команды. Усик поддержал Полесье после скандального матча УПЛ
Boxingphotos. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик решил поддержать футбольный клуб «Полесье» после скандального матча Украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда в 12-м туре проводила гостевой поединок против «Александрии». На 90+3 минуте, при счете 1:0 в пользу хозяев, случился эпизод, в последствии чего «Полесье» просило назначить пенальти. Судья послушал подсказки от арбитров на системе ВАР и решил продолжить игру.

К слову, УАФ опубликовали разговор арбитров во время просмотра спорного момента.

«Полесье» просто так не оставило данную ситуацию. Клуб направил в УАФ открытое письмо с желанием получить объяснения по эпизоду от консультанта арбитража УАФ Николы Риццоли.

Кроме того, «Полесье» предложило команда УПЛ организовать встречу с консультантом по арбитражу УАФ Риццоли и председателем судейского корпуса УАФ Катериной Монзуль для обсуждения острых вопросов по решениям арбитров.

«Всем добрый день! Командо хочу поддержать Вас, знаю, что за последнее время очень много трудностей вы испытываете. Но это все на время. Я знаю, что вы можете. Тренировочному штабу передаю приветствие и обязательно президенту Геннадию Владиславовичу. Вместе мы сила и всех победим только вместе. «Полесье» – только вперед!»– сказал Усик.

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Александр Усик Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Украинская ассоциация футбола судьи (арбитры) пенальти видео
Андрій Вітренко Источник: ФК Полесье
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