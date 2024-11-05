Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Причина обращения – спорный эпизод в матче с «Александрией»
Житомирское «Полесье» обратилось к Украинской ассоциации футбола касательно спорного эпизода на последних минутах в гостевого матча против «Александрии» в рамках 12-го тура УПЛ.
Момент случился в штрафной хозяев на 90+3 минуте, когда игроки «Александрии» вели в счете – 1:0. Житомирская команда потребовала поставить пенальти, поскольку посчитала, что мяч попал в руку соперника. Главный арбитр воспользовался подсказками судей на системе ВАР и решил продолжить игру.
Как результат, «Александрия» удержала преимущество и победила со счетом 1:0.
«Полесье» просит ассоциацию предоставить объяснения момента от консультанта арбитража УАФ Николы Рицццоли. Также клуб попросил предоставить записи разговоров арбитров во время эпизода.
К слову, УАФ недавно обнародовала запись переговоров судей.
Ранее клуб из Житомира обращался к футбольным болельщиком с целью прокомментировать данный момент.
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