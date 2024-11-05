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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 09:58 | Обновлено 05 ноября 2024, 10:03
857
3

Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?

Причина обращения – спорный эпизод в матче с «Александрией»

05 ноября 2024, 09:58 | Обновлено 05 ноября 2024, 10:03
857
3
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» обратилось к Украинской ассоциации футбола касательно спорного эпизода на последних минутах в гостевого матча против «Александрии» в рамках 12-го тура УПЛ.

Момент случился в штрафной хозяев на 90+3 минуте, когда игроки «Александрии» вели в счете – 1:0. Житомирская команда потребовала поставить пенальти, поскольку посчитала, что мяч попал в руку соперника. Главный арбитр воспользовался подсказками судей на системе ВАР и решил продолжить игру.

Как результат, «Александрия» удержала преимущество и победила со счетом 1:0.

«Полесье» просит ассоциацию предоставить объяснения момента от консультанта арбитража УАФ Николы Рицццоли. Также клуб попросил предоставить записи разговоров арбитров во время эпизода.

К слову, УАФ недавно обнародовала запись переговоров судей.

Ранее клуб из Житомира обращался к футбольным болельщиком с целью прокомментировать данный момент.

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Андрій Вітренко Источник
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Комментарии 3
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C.Пеклов
В кожному матчі є такі моменти .Особливо пам'ятні нещодавні ігри збірної з Уельсом на Ярмоленку,та з Італією на Мудрику...
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0
Burevestnik
єслі єто нє пєналь, то што тагда єто?
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0
Momento
Если это не пенальти, то что тогда пенальти?
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0
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