Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?

Житомирское «Полесье» обратилось к Украинской ассоциации футбола касательно спорного эпизода на последних минутах в гостевого матча против «Александрии» в рамках 12-го тура УПЛ.

Момент случился в штрафной хозяев на 90+3 минуте, когда игроки «Александрии» вели в счете – 1:0. Житомирская команда потребовала поставить пенальти, поскольку посчитала, что мяч попал в руку соперника. Главный арбитр воспользовался подсказками судей на системе ВАР и решил продолжить игру.

Как результат, «Александрия» удержала преимущество и победила со счетом 1:0.

«Полесье» просит ассоциацию предоставить объяснения момента от консультанта арбитража УАФ Николы Рицццоли. Также клуб попросил предоставить записи разговоров арбитров во время эпизода.

К слову, УАФ недавно обнародовала запись переговоров судей.

Ранее клуб из Житомира обращался к футбольным болельщиком с целью прокомментировать данный момент.