История продолжается. Полесье отреагировало на запись переговоров арбитров

Житомирское «Полесье» публично отреагировало на опубликованный разговор судей во время противоречивого эпизода в матче 12-го тура УПЛ против «Александрии» (1:2). Клуб требует от УАФ применить действия к главному арбитру и его помощникам.

«ФК «Полесье» выражает удовлетворение решением УАФ впервые в истории украинского футбола опубликовать записи разговоров арбитров из кабины VAR

Просмотрев предоставленные материалы, ФК «Полесье» возмущен действиями главного арбитра Александра Шандора и арбитра VAR Романа Блавацкого в матче «Александрия» – «Полесье» в 12-м туре УПЛ эпизода, который состоялся на 90+3 минуте игры. Из записей четко зафиксировано, что главный арбитр матча Шандор и арбитр VAR Блавацкий никак не убедились в правильности или неправильности решения. Главный арбитр Шандор не видел эпизод, не просмотрел повтор (не использовал VAR) и, соответственно, не выполнил свои прямые обязанности в матче. Арбитр VAR Блавацкий зафиксировал возможное попадание мяча в руку в штрафной ФК «Александрия», однако проявил недопустимую и подозрительную спешку в решении, а также без всяких убедительных аргументов завершил пересмотр ключевого момента матча прямых конкурентов. В свою очередь Шандор, не получив от Блавацкого уверенной аргументации по поводу эпизода с рукой, отказался самостоятельно пересмотреть эпизод.

Таким образом, главный арбитр Шандор и арбитр VAR Блавацкий проявили халатность, которая кардинально повлияла на финальный результат матча и как следствие ход чемпионата.

ФК «Полесье» требует:

1) дать оценки действиям главному арбитру Шандору и арбитру VAR Романа Блавацкого;

2) применить все необходимые дисциплинарные меры к главному арбитру Шандора и арбитру VAR Роману Блавацкому для предотвращения подобных ошибок в будущем;

3) призывает клубы УПЛ поддержать инициативу ФК «Полесье» об очной встрече клубов с консультантом по арбитражу УАФ Н. Рицолли и председателем судейского корпуса УАФ К. Монзуль для обсуждения острых вопросов по решениям арбитров, которые в большом количестве возникли в течение начала этого сезона и имели влияние на результат», – написано в сообщении.

Напомним, что «Полесье» отправило в федерацию открытое письмо с целью получить детальное объяснение от консультанта арбитража УАФ Николы Риццоли по ситуации, которая произошла в штрафной «Александрии» на 90+3 минуте.