Динамо Киев – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

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Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 12-й тур, 3 ноября

Динамо Киев – Ингулец – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 3

(новость дополняется)

Динамо Киев – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция