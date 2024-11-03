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  4. Динамо Киев – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 18:05 |
964
0

Динамо Киев – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2024/25

03 ноября 2024, 18:05 |
964
0
Динамо Киев – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 12-й тур, 3 ноября

Динамо Киев – Ингулец – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 3

(новость дополняется)

Динамо Киев – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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