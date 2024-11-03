Украина. Премьер лига03 ноября 2024, 18:05 |
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Динамо Киев – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2024/25
03 ноября 2024, 18:05 |
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3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 12-й тур, 3 ноября
Динамо Киев – Ингулец – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ванат, 3
(новость дополняется)
Динамо Киев – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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