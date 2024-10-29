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  4. ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 11:08 | Обновлено 29 октября 2024, 11:11
278
2

ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой

Кристиан подарил жене игровую футболку Лоренцо Пеллегрини

29 октября 2024, 11:08 | Обновлено 29 октября 2024, 11:11
278
2
ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
Instagram. Биловар и Суркис

Киевское «Динамо» минимально уступило римской «Роме» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил украинский нападающий Артем Довбик.

Через некоторое время дочь Игоря Суркиса похвасталась подарком, который ей подарил защитник «бело-синих» Кристиан Биловар. Футболист подарил Яне игровую футболку полузащитника «волков» Лоренцо Пеллегрини.«Футболка с запахом пота. Спасибо, муж», – подписала снимок Яна.

Украинский защитник Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Дочь президента «Динамо» сообщала, что супруги ждут ребенка.

Ранее Игорь Сукрис оценил результаты «Динамо» в матчах Лиги Европы.

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Кристиан Биловар Яна Суркис Динамо Киев Лига Европы Рома Рим Рома - Динамо Лоренцо Пеллегрини
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Xvalenok03
Потнячок подарик. Даже не свой, а чужой. Пусть нюхает.
Это называется особый подарок.
Куда мораль катится?
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+1
Dfs2262ar
В топ новин
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+1
Gargantua81
недавно еще вроде симпатичная девочка была, а уже утконос
Ответить
0
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