ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
Кристиан подарил жене игровую футболку Лоренцо Пеллегрини
Киевское «Динамо» минимально уступило римской «Роме» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил украинский нападающий Артем Довбик.
Через некоторое время дочь Игоря Суркиса похвасталась подарком, который ей подарил защитник «бело-синих» Кристиан Биловар. Футболист подарил Яне игровую футболку полузащитника «волков» Лоренцо Пеллегрини.«Футболка с запахом пота. Спасибо, муж», – подписала снимок Яна.
Украинский защитник Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Дочь президента «Динамо» сообщала, что супруги ждут ребенка.
Ранее Игорь Сукрис оценил результаты «Динамо» в матчах Лиги Европы.
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