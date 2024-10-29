ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой

Киевское «Динамо» минимально уступило римской «Роме» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил украинский нападающий Артем Довбик.

Через некоторое время дочь Игоря Суркиса похвасталась подарком, который ей подарил защитник «бело-синих» Кристиан Биловар. Футболист подарил Яне игровую футболку полузащитника «волков» Лоренцо Пеллегрини.«Футболка с запахом пота. Спасибо, муж», – подписала снимок Яна.

Украинский защитник Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Дочь президента «Динамо» сообщала, что супруги ждут ребенка.

Ранее Игорь Сукрис оценил результаты «Динамо» в матчах Лиги Европы.