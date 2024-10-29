ВИДЕО. Душевная история. Что сделал Караваев сразу после матча с Шахтером?
Александр Караваев подарил футболку украинскому военному
Киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Шахтером» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Единственный гол в составе киевлян забил Александр Караваев, именно он сравнял счет в матче (1:1).
Пресс-служба «бело-синих» опубликовала видео, где показала заделки «Классического». Перед матчем Караваев подошел к украинскому военному. Воин ВСУ обратился к футболисту с просьбой, подарить ему футболку: «Друг, ты убьешь сегодня. Возлюбленному!», – сказал фанат.
Караваев вышел на поле на 84 минуте игры, а уже на 87 – огорчил Дмитрия Ризныка, установив окончательный счет в той игре.
После матча Александр дал краткий комментарий пресс-службе: «Он сказал, что я сегодня убью – так и получилось. Сейчас будем дарить футболку», – сказал Александр.
Сразу после этого Караваев сразу подошел к трибунам, порадовал военную футболку и тепло обнял нашего воина.«Я же говорил, что ты убьешь», – резюмировал фанат.
Напомним, после десяти сыгранных матчей «Динамо» опережает «Шахтер» на шесть турнирных пунктов.
Ранее свое мнение по поводу матча высказал президент киевлян Игорь Суркис.
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