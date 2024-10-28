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Лига Европы
28 октября 2024, 13:13 | Обновлено 28 октября 2024, 13:24
437
1

Суркис оценил результаты Динамо в Лиге Европы. Что сказал?

Президент «бело-синих» надеется, что футболисты исправят ситуацию

28 октября 2024, 13:13 | Обновлено 28 октября 2024, 13:24
437
1
Суркис оценил результаты Динамо в Лиге Европы. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу игры и результатов «бело-синих» в Лиге Европы. Функционер заявил, что нужно исправлять ситуацию.

– Что делать с отсутствием забитых голов в еврокубках?

– Мы должны сконцентрироваться. У нас есть матчи, в которых мы должны выигрывать.

– Судя по динамике еврокубковых результатов, тенденция положительная – 0:3, 0:2, 0:1, …?

– Я бы на это не обращал внимания. Мы должны сконцентрироваться, играть на результат и добывать очки не только в клубную копилку, но и рейтинг Украины. Надо играть с первой до последней минуты. У нас есть ребята, которые могут друг друга заменить. Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела, – заявил Суркис.

Киевское «Динамо» провело три матча в основном раунде Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского проиграли «Лацио» (0:3), «Хоффенхайму» (0:2) и «Роме» (0:1).

В УПЛ дела киевлян куда лучше. «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче 11-го тура чемпионата, сохранив отрыв от «горняков» в шесть турнирных пунктов.

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Лига Европы Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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onco-clown
Правильно сказал, есть еще венгры, балтийцы, можно вполне выскочить в плей-офф.
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