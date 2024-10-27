Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25
27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучших моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 11-й тур, 27 октября
Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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