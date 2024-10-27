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Премьер-лига
Динамо Киев
27.10.2024 18:00 – 57 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 18:20 | Обновлено 27 октября 2024, 18:21
1273
0

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25

27 октября 2024, 18:20 | Обновлено 27 октября 2024, 18:21
1273
0
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер. Александр Шовковский и Марино Пушич

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучших моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 11-й тур, 27 октября

Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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видео голов и обзор Александр Шовковский Марино Пушич Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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