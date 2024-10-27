Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучших моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 11-й тур, 27 октября

Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция