Гол на последних минутах. Штутгарт вырвал победу у Ювентуса

22 октября в Турине (Италия) состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли итальянский «Ювентус» и немецкий «Штутгарт». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Туринский клуб полностью отдал инициативу сопернику и практически не угрожал чужим воротам. «Штутгарт» играл лучше, нанес больше ударов и имел несколько возможностей отметиться забитым мячом.

На 48 минуте гости вышли вперед благодаря результативному удару Ундава, однако вскоре арбитр отменил мяч из-за игры рукой во время атаки. На 84 минуте защитник туринцев Данилу был удален с поля – сфолил в штрафной и получил вторую желтую. Бить пенальти взялся полузащитник «Штутгарта» Мийо, однако его удар отбил Перин.

Постоянные атаки и активная игра гостей все-таки принесли свои плоды – на 90+2 минуте вышедший на замену Туре переиграл вратаря соперников.

«Штутгарт» набрал 4 балла и поднялся на 16 место; «Ювентус» впервые проиграл в этом сезоне Лиги чемпионов и с 6 очками занимает 11 позицию.

22 жовтня. 3-й тур, Лига чемпионов

Ювентус – Штутгарт – 0:1

Гол: Туре, 90+2

Ювентус: Перин, Савона (Камбьязо, 55), Калюлю, Данилу, Кабаль, Маккени (Локателли, 55), Фаджоли, Тюрам (Рухи, 90), Консейсау (Веа, 55), Влахович (Аджич, 68), Йылдыз.

Штутгарт: Нюбель, Миттельштадт (Чейс, 90+7), Шабо, Руо, Вагноман, Стиллер, Каразор, Левелинг, Ундав (Ридер, 74), Мийо, Демирович (Туре, 62).