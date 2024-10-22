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Лига Чемпионов
Ювентус
22.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Штутгарт
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:58 | Обновлено 23 октября 2024, 00:19
276
2

Гол на последних минутах. Штутгарт вырвал победу у Ювентуса

Итальянская команда не смогла выстоять в меньшинстве

22 октября 2024, 23:58 | Обновлено 23 октября 2024, 00:19
276
2
Гол на последних минутах. Штутгарт вырвал победу у Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Штутгарт

22 октября в Турине (Италия) состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли итальянский «Ювентус» и немецкий «Штутгарт». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Туринский клуб полностью отдал инициативу сопернику и практически не угрожал чужим воротам. «Штутгарт» играл лучше, нанес больше ударов и имел несколько возможностей отметиться забитым мячом.

На 48 минуте гости вышли вперед благодаря результативному удару Ундава, однако вскоре арбитр отменил мяч из-за игры рукой во время атаки. На 84 минуте защитник туринцев Данилу был удален с поля – сфолил в штрафной и получил вторую желтую. Бить пенальти взялся полузащитник «Штутгарта» Мийо, однако его удар отбил Перин.

Постоянные атаки и активная игра гостей все-таки принесли свои плоды – на 90+2 минуте вышедший на замену Туре переиграл вратаря соперников.

«Штутгарт» набрал 4 балла и поднялся на 16 место; «Ювентус» впервые проиграл в этом сезоне Лиги чемпионов и с 6 очками занимает 11 позицию.

22 жовтня. 3-й тур, Лига чемпионов

Ювентус – Штутгарт – 0:1

Гол: Туре, 90+2

Ювентус: Перин, Савона (Камбьязо, 55), Калюлю, Данилу, Кабаль, Маккени (Локателли, 55), Фаджоли, Тюрам (Рухи, 90), Консейсау (Веа, 55), Влахович (Аджич, 68), Йылдыз.

Штутгарт: Нюбель, Миттельштадт (Чейс, 90+7), Шабо, Руо, Вагноман, Стиллер, Каразор, Левелинг, Ундав (Ридер, 74), Мийо, Демирович (Туре, 62).

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Nba37
Штутгарт отлично играли и заслуженно выиграли, это юве повезло  , что только 0-1
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+1
Saar
Юве - лошари!
Ответить
0
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