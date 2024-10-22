Ювентус – Штутгарт, Астон Вилла – Болонья, ПСЖ – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 октября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 22 октября проходят поединки 3-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября
- 19:45. Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия)
- 19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)
- 22:00. Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина)
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)
- 22:00. Жирона (Испания) – Слован (Словакия)
- 22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды)
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Д (Германия)
- 22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия)
- 22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия)
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия)
19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)
22:00. Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина)
22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)
22:00. Жирона (Испания) – Слован (Словакия)
22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды)
22:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Д (Германия)
22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия)
22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву
Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание