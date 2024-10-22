Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Штутгарт, Астон Вилла – Болонья, ПСЖ – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
Лига чемпионов
22 октября 2024, 21:15 | Обновлено 22 октября 2024, 21:31
35
0

Ювентус – Штутгарт, Астон Вилла – Болонья, ПСЖ – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 октября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги чемпионов

22 октября 2024, 21:15 | Обновлено 22 октября 2024, 21:31
35
0
Ювентус – Штутгарт, Астон Вилла – Болонья, ПСЖ – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Вечером 22 октября проходят поединки 3-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

  • 19:45. Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия)
  • 19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 22:00. Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина)
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)
  • 22:00. Жирона (Испания) – Слован (Словакия)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды)
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Д (Германия)
  • 22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия)
  • 22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия)

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия)

19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)

22:00. Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина)

22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)

22:00. Жирона (Испания) – Слован (Словакия)

22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды)

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Д (Германия)

22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия)

22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия)

По теме:
КОМПАНИ: «Я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас»
Ливерпуль нашел замену Салаху в бывшем клубе Клоппа. Цена €100 млн
Не Цыганков. Украинец выйдет на поле с первых минут матча Жирона – Слован
Лига чемпионов Милан Монако Брюгге Црвена Звезда смотреть онлайн Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк Астон Вилла Болонья Жирона Слован Братислава ПСЖ ПСВ Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д Штурм Грац Спортинг Лиссабон Ювентус Штутгарт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Футбол | 22 октября 2024, 20:46 0
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22 октября 2024, 03:50 4
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание

«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Футбол | 22.10.2024, 14:11
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Футбол | 22.10.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Бокс | 22.10.2024, 08:29
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 7
Футбол
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50 2
Бокс
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
21.10.2024, 04:54
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15 1
Бокс
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 5
Бокс
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем