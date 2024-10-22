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Лига Чемпионов
Астон Вилла
22.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Болонья
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:55 | Обновлено 23 октября 2024, 00:21
121
1

Без лишних вопросов. Астон Вилла одержала победу над Болоньей

В Бирмингеме подопечные Эмери принимали итальянцев

22 октября 2024, 23:55 | Обновлено 23 октября 2024, 00:21
121
1
Без лишних вопросов. Астон Вилла одержала победу над Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов встречались «Астон Вилла» и «Болонья».

Английский клуб до начала матча считался фаворитом, а потому подопечные Унаи Эмери должны были доказывать это на поле.

Однако в первом тайме преимущества у англичан не было. Наоборот, игроки «Болоньи» очень часто убегали в контратаки, которые могли принести неприятности Мартинесу.

Во втором тайме «Астон Вилла» вышла вперед на 55-й минуте. Макгинн забил со штрафного. Затем Дуран замкнул прострел Роджерса - 2:0.

В конце матча англичане могли забивать и третий, но Скорупски сумел отвести опасность от собственных ворот.

В итоге уверенная победа «Астон Виллы».

После 3-х сыгранных матчей английский клуб вышел на 1-е место, а Болонья находится на 28-м.

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур. 22 октября

«Астон Вилла» – «Болонья» – 2:0

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Диегу Карлос, Торрес, Матсен, Онана, (Баркли, 46) Тилеманс, (Камара, 78) Макгинн, (Филоджин-Бидас, 66), Роджерс, Бэйли, (Рэмзи, 66) Дуран (Уоткинс, 66)

Болонья: Скорупски, Пош, Бейкема, Лукуми, Ликояннис, Фиббиан, Фройлер, Урбански, (Моро, 67), Орсолини, (Одгор, 46) Даллинга, (Кастро, 66), Ндойе (Илинг-Джуниор, 77)

Голы: Макгинн, 55, Дуран, 64

Предупреждения: Баркли, 50, - Орсолини, 19, Пош, 45, Ликояннис, 47, Фройлер, 54

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Nba37
Астон Вилла лидер после 3 игр, хорошо играют 
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