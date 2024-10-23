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Лига Чемпионов
Астон Вилла
22.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:59 | Обновлено 23 октября 2024, 05:39
51
0

Астон Вилла – Болонья – 2:0. Макгинн и Дуран. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 04:59 | Обновлено 23 октября 2024, 05:39
51
0
Астон Вилла – Болонья – 2:0. Макгинн и Дуран. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский клуб Астон Вилла дома обыграл итальянскую Болонью со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0

Голы: Макгинн, 55, Дуран, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Лига чемпионов Астон Вилла Болонья Джон Макгинн Джон Дуран видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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