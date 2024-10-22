22 октября на «Вилла Парк» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда начала новый, и уже можно говорить, что явно успешный этап своей истории, после возвращения на Туманный Альбион Унаи Эмери. В Бирмингеме у испанца получается куда лучше, чем было в Лондоне, с Арсеналом. Придя в разгар сезона, новый наставник поднял новых подопечных на 7-е месте. А в прошлом розыгрыше, при активном участии в Лиге конференций, от летней квалификации и до весеннего плей-офф, вилланы выиграли у Тоттенхэма спор за 4-ю позицию в АПЛ. Сейчас получается держаться на неплохом уровне на внутренней арене, хотя, например, Арсеналу уступили 0:2. Ну а фактический дебют в Лиге чемпионов разворачивается просто великолепно. Англичане разгромили на выезде Янг Бойз и за счет сэйвов Эмилиано Мартинеса и единственного гола Дурана получилось обыграть и Баварию.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Болонья

Клуб совершил прорыв в прошлом сезоне - сенсационно удалось подняться на 5-е место, которое на этот раз стало достаточным для выхода в Лигу чемпионов, тоже впервые в истории. Но летом из проекта ушло несколько героев того прорыва: Калафьори продали в Арсенал, Зиркзее - в Манчестер Юнайтед. И, главное, Тиаго Мотта отправился тренировать Ювентус. Конечно, есть и новички, например, за Даллингу Тулузе отдали 15 миллионов. Да и наставника взяли опытного - из Фиорентины перебрался Винченцо Итальяно. Но ожидаемо россоблу просели на внутренней арене, почти не выигрывая. А в Лиге чемпионов не получается забивать. С Шахтером дома итальянцы свели к нулевой ничьей, при не забитом Судаковым пенальти, а Ливерпулю уступили 0:2 на Энфилде.

Статистика личных встреч

Обе стороны дебютируют в формате Лиге чемпионов. Не удивительно, что они между собой раньше не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в новом успехе англичан. Но они прагматичны, а гости до сих пор молчали - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).