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Астон Вилла
22.10.2024 22:00 - : -
Болонья
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 02:11 | Обновлено 22 октября 2024, 02:12
33
0

Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 02:11 | Обновлено 22 октября 2024, 02:12
33
0
Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на «Вилла Парк» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда начала новый, и уже можно говорить, что явно успешный этап своей истории, после возвращения на Туманный Альбион Унаи Эмери. В Бирмингеме у испанца получается куда лучше, чем было в Лондоне, с Арсеналом. Придя в разгар сезона, новый наставник поднял новых подопечных на 7-е месте. А в прошлом розыгрыше, при активном участии в Лиге конференций, от летней квалификации и до весеннего плей-офф, вилланы выиграли у Тоттенхэма спор за 4-ю позицию в АПЛ. Сейчас получается держаться на неплохом уровне на внутренней арене, хотя, например, Арсеналу уступили 0:2. Ну а фактический дебют в Лиге чемпионов разворачивается просто великолепно. Англичане разгромили на выезде Янг Бойз и за счет сэйвов Эмилиано Мартинеса и единственного гола Дурана получилось обыграть и Баварию.

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Болонья

Клуб совершил прорыв в прошлом сезоне - сенсационно удалось подняться на 5-е место, которое на этот раз стало достаточным для выхода в Лигу чемпионов, тоже впервые в истории. Но летом из проекта ушло несколько героев того прорыва: Калафьори продали в Арсенал, Зиркзее - в Манчестер Юнайтед. И, главное, Тиаго Мотта отправился тренировать Ювентус. Конечно, есть и новички, например, за Даллингу Тулузе отдали 15 миллионов. Да и наставника взяли опытного - из Фиорентины перебрался Винченцо Итальяно. Но ожидаемо россоблу просели на внутренней арене, почти не выигрывая. А в Лиге чемпионов не получается забивать. С Шахтером дома итальянцы свели к нулевой ничьей, при не забитом Судаковым пенальти, а Ливерпулю уступили 0:2 на Энфилде.

Статистика личных встреч

Обе стороны дебютируют в формате Лиге чемпионов. Не удивительно, что они между собой раньше не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в новом успехе англичан. Но они прагматичны, а гости до сих пор молчали - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
22 октбря 2024 -
22:00
Болонья
Тотал меньше 2.5 2.07 Сделать ставку
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Астон Вилла Болонья Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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