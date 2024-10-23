Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Штутгарт – 0:1. Как забил Туре на 90+2 минуте. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Ювентус
22.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:10 | Обновлено 23 октября 2024, 04:29
66
0

Ювентус – Штутгарт – 0:1. Как забил Туре на 90+2 минуте. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 04:10 | Обновлено 23 октября 2024, 04:29
66
0
Ювентус – Штутгарт – 0:1. Как забил Туре на 90+2 минуте. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянский Ювентус дома проиграл немецкому Штутгарту со счетом 0:1.

Победный гол для гостей забил Эль-Билаль Туре на 90+2 минуте.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия) – 0:1

Гол: Эль-Билаль Туре, 90+2

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Штутгарт).
84’
Данило (Ювентус) получает красную карточку.
По теме:
Астон Вилла – Болонья – 2:0. Макгинн и Дуран. Видео голов и обзор матча
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
РБ Лейпциг – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Штутгарт Ювентус видео голов и обзор Лига чемпионов Эль-Билаль Туре
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 23 октября 2024, 04:31 0
Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Футбол | 22 октября 2024, 07:11 8
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера
Футбол | 22.10.2024, 22:16
ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера
ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Футбол | 22.10.2024, 11:11
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Футбол | 22.10.2024, 13:07
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
21.10.2024, 13:44 6
Футбол
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 12
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
22.10.2024, 10:32 2
Бокс
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем