Лига чемпионов23 октября 2024, 04:10 | Обновлено 23 октября 2024, 04:29
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Ювентус – Штутгарт – 0:1. Как забил Туре на 90+2 минуте. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
23 октября 2024, 04:10 | Обновлено 23 октября 2024, 04:29
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Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Итальянский Ювентус дома проиграл немецкому Штутгарту со счетом 0:1.
Победный гол для гостей забил Эль-Билаль Туре на 90+2 минуте.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября
22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия) – 0:1
Гол: Эль-Билаль Туре, 90+2
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Штутгарт).
84’
Данило (Ювентус) получает красную карточку.
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